«Ростов» объявил о назначении Сёмина новым главным тренером команды

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Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении Юрия Сёмина новым главным тренером команды.
«Ростов» объявил о назначении Сёмина новым главным тренером команды
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 74-летним специалистом рассчитано на два года.

Предыдущим местом работы Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта. В общей сложности он тренировал московский клуб на протяжении 22 лет и завоевал с командой 15 трофеев.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ростова» попрощались с бывшим главным тренером Валерием Карпиным, приехав к нему домой.

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