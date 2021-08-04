«Ростов» объявил о назначении Сёмина новым главным тренером команды

Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении Юрия Сёмина новым главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 74-летним специалистом рассчитано на два года.

Предыдущим местом работы Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта. В общей сложности он тренировал московский клуб на протяжении 22 лет и завоевал с командой 15 трофеев.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ростова» попрощались с бывшим главным тренером Валерием Карпиным, приехав к нему домой.