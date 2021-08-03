Член техкома РФС прокомментировал отставку Карпина с поста главного тренера «Ростова»

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказал мнение о решении наставника сборной России Валерия Карпина покинуть должность главного тренера «Ростова».

«Это предугадываемый поступок. Не сегодня, так завтра. Но лучше сегодня: будет сделано меньше ошибок и внутри сборной, и внутри «Ростова». Наверняка у клуба свои возникли сомнения после двух поражений. Дело в том, что это очень сложная работа. У главного тренера мозги должны находиться и там и там, он за всё ответственен. Мы и так не безошибочны, и так не безгрешны. На одной-то работе мы ошибки совершаем, а тут две. Считаю, это правильное решение Валерия Георгиевича. Возможно, его к этому подтолкнули не только неудачи, но и руководство клуба», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее сообщалось, что Сёмин поддержал решение Карпина уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной России.