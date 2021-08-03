Решения судьи в пользу «Зенита», дерби на фоне перестроек и дебют 16-летнего Пиняева: чем запомнился второй тур РПЛ

«Зенит» обыграл «Ростов» благодаря спорным решениям судьи Виталия Мешкова, а «Краснодар» уступил «Химкам» из-за результативной ошибки Матвея Сафонова. ЦСКА в противостоянии с «Локомотивом» сделал ставку на оборону и потерпел поражение, а «Уфа» и «Динамо» выдали матч-триллер с пятью голами и двумя пенальти. 16-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев дебютировал в Премьер-лиге во встрече со «Спартаком», а Александр Соболев поразил ворота бывшей команды. Чем запомнился второй тур РПЛ — в материале RT.

Неоднозначная победа «Зенита»

«Зенит» на старте нового сезона РПЛ одержал две победы. Однако оба матча получились для петербуржцев далеко не идеальными. «Химки» удалось дожать только ближе к финальному свистку благодаря своевременным заменам Сергея Семака, а выездное противостояние с «Ростовом» (4:2) оказалось омрачено неоднозначными решениями Виталия Мешкова.

Как минимум в эпизоде с первым голом Александра Ерохина судья не зафиксировал фол выполнившего результативную передачу Далера Кузяева на Понтусе Альмквисте. А по мнению бывшего рефери РПЛ Игоря Федотова, спустя несколько минут он обязан был назначить пенальти в ворота гостей за удар Михаила Кержакова кулаком в голову Николаю Комличенко. Правда, Мешков ещё в первом тайме позволил соперникам пробить по 11-метровому.

Главным героем встречи стал Ерохин. Полузащитник забивал, выходя на замену, в матчах с «Локомотивом» за Суперкубок и с «Химками». В Ростове-на-Дону в игре с бывшей командой футболист попал в основу и оформил дубль, а также помог отличиться Венделу. Продлил результативную серию на старте сезона и реализовавший пенальти Сердар Азмун. В его активе три гола в трёх встречах.

Единственной ложкой дёгтя для фаворита стала травма основного центрального защитника Ярослава Ракицкого. На 74-й минуте его пришлось менять на Дмитрия Чистякова, другого бывшего исполнителя «Ростова». Запомнился последний лишь со знаком минус — задержался с выполнением искусственного офсайда и позволил Максиму Осипенко сократить отставание до минимума.

Спорные решения Березуцкого в дерби

К центральному матчу тура ЦСКА и «Локомотив» подошли на фоне серьёзной перестройки. Армейцы летом получили нового наставника — Алексея Березуцкого, а железнодорожники, по информации СМИ, в ближайшее время намерены устроить распродажу лидеров. Правда, дерби пропустил лишь один из них — Гжегож Крыховяк. В итоге он действительно покинул клуб.

Но и без поляка, а также на фоне не самых приятных слухов подопечные Марко Николича смотрелись достойно. Команду не смутил даже быстрый гол Кристияна Бистровича со штрафного, и она вновь добилась волевой победы — 1:2. Во второй игре подряд отличился Фёдор Смолов, а решающий мяч на свой счёт опять записал Рифат Жемалетдинов, который в первом туре дважды поразил ворота «Арсенала». Теперь он вместе с Ерохиным лидирует в гонке бомбардиров турнира.

А вот действия красно-синих оставили вопросы. Хозяева изначально сделали ставку на оборону. По словам Березуцкого после финального свистка, его подопечным «контроль мяча не нужен был как таковой». Сам тренер принял как минимум два спорных решения. Фёдор Чалов оказался на фланге, а пару Игорю Дивееву в центре обороны составил номинальный опорник Яка Бийол, хотя в ростере имелись Виктор Васин и Вадим Карпов. Несыгранность этой пары во многом стала причиной гола Жемалетдинова, когда гости спокойно в несколько передач прошли центр защиты соперника.

Активизировался ЦСКА лишь после тройной замены в середине второго тайма. В том числе на поле впервые в сезоне вышел Никола Влашич, который в ближайшее время может покинуть Россию. Армейцы вполне могли сравнять счёт, но им не хватило везения. Таким образом, они потерпели пятое поражение подряд от «Локо» во всех турнирах.

Невероятное противостояние в Уфе

А самый яркий матч тура состоялся в Башкортостане, где «Уфа» уступила «Динамо» — 2:3. В этой встрече болельщики стали свидетелями и двух назначенных пенальти, и глупого удаления, и невероятного спасения в меньшинстве, и победного гола на предпоследней минуте основного времени.

Поначалу казалось, что москвичи спокойно наберут три очка. В первом тайме судья Алексей Сухой дважды позволил им пробить пенальти. В обоих случаях фолы в собственной штрафной допускал сербский защитник Неманья Милетич. Примечательно, что в «Уфе» сначала остались недовольны решениями рефери, но «досконально изучив все имеющиеся видеоповторы», согласились с ним и не стали подавать жалобу в ЭСК РФС.

Также по теме «Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Локомотива» Крыховяка «Краснодар» объявил о достижении договорённости с московским «Локомотивом» по трансферу польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Оба пенальти реализовал бывший футболист башкортостанцев Даниил Фомин. Александр Беленов был близок к тому, чтобы хотя бы раз спасти команду, но ему немного не хватило удачи.

Во втором тайме бело-голубые вполне могли довести дело до разгрома, а ближе к финальному свистку соперник к тому же остался в меньшинстве. Руслан Фищенко умудрился заработать удаление за две минуты. Причём полузащитник совершил совсем необязательные фолы, например схватил мяч руками.

Но хозяева, даже оказавшись в столь затруднительном положении, не сдались и сумели в концовке отыграться. Вышедший на замену Гамид Агаларов оформил дубль за шесть минут при полном попустительстве обороны гостей. Причём для молодого форварда эти голы стали дебютными в РПЛ.

Однако в концовке «Динамо» всё-таки вырвало победу. Себастьян Шиманьски после подачи Дмитрия Скопинцева головой спокойно переправил мяч в дальний угол. Так, подопечные Сандро Шварца вновь набрали три очка и после двух туров делят лидерство в турнирной таблице с «Зенитом», «Рубином» и «Локомотивом».

Скромный успех «Спартака»

В свою очередь, другой столичный коллектив «Спартак» в преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» с минимальным счётом на выезде обыграл «Крылья Советов». Впрочем, главным событием противостояния стал не успех красно-белых, а дебют в Премьер-лиге 16-летнего Сергея Пиняева.

Имя юного таланта давно на слуху, а в прошлом сезоне он уже успел проявить себя в ФНЛ в составе родного «Чертаново». После вылета команды в ПФЛ полузащитник подписал контракт с «Крыльями», за которые уже выступает немало его бывших одноклубников.

В первом матче Пиняев получил в своё распоряжение четверть часа и воспользовался ими сполна. Пару раз он обыграл на правом фланге подуставшего Айртона. Особенно запомнился эпизод, когда Сергей ушёл от бразильца и выполнил опасный прострел на дальнюю штангу. В другом оппонент лишь в последний момент выбил у него мяч из-под ног в штрафной, рискуя «привезти» пенальти. По крайней мере, юный полузащитник отметился своей техникой и спортивной наглостью.

«На меня возраст точно давить не должен — разве что на российский футбол. Например, в Испании люди дебютировали и в 15 лет... Моя задача — развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче», — сказал после финального свистка Пиняев.

Что касается самой игры, то «Спартак» может занести себе в актив только счёт на табло. Вернувшиеся в РПЛ самарцы смотрелись не хуже действующего серебряного призёра и вполне могли набрать очки. А победу гости вырвали лишь благодаря пенальти, который реализовал бывший форвард «Крыльев» Александр Соболев. Свой гол он демонстративно праздновать не стал.

Закономерная осечка «Краснодара»

Главной неожиданностью тура стало поражение «Краснодара» от «Химок». Казалось, южане дома должны обыгрывать обескровленного соперника, но они не набрали ни одного очка. Подопечные Виктора Гончаренко ожидаемо много владели мячом (62%), однако нечасто конвертировали преимущество в моменты. Гости в контратаках смотрелись даже опаснее.

Одна из главных причин проблем у ворот оппонента — отсутствие чистого нападающего. Тренерский штаб хозяев, как и в матче с «Уралом», решил сыграть без номинальных форвардов. Лишь во втором тайме на поле появились Владимир Ильин и Джон Кордоба. Последний сразу получил пару возможностей отличиться.

Вдобавок «Краснодар» вновь отметился ненужной щедростью. В самом начале встречи команда заработала пенальти, но Виктор Классон не смог с «точки» переиграть Илью Лантратова, который в прошлом сезоне РПЛ отразил три одиннадцатиметровых.

А вот вратарь сборной России Матвей Сафонов, напротив, грубо ошибся. По истечении часа игры он неудачно ввёл мяч в игру рукой и фактически подарил его Бесарду Сабовичу. Тот моментально выполнил подачу на дальнюю штангу, а Илья Кухарчук замкнул кросс и отличился во втором матче национального первенства подряд.