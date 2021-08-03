Крыховяк: решение о трансфере из «Локо» в «Краснодар» было принято за моей спиной 

Новичок «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о своём переходе из московского «Локомотива».

«Я представлял «Локомотив» три потрясающих года. Большие матчи, Лига чемпионов и самое главное — три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и с русским гостеприимством. Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперёд», — написал Крыховяк в Instagram.

Он поблагодарил всех сотрудников железнодорожников, а также тренеров Юрия Сёмина и Марко Николича, под руководством которых он выступал.

«Мне было очень приятно быть железнодорожником», — добавил Крыховяк.

Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года. В его активе 23 гола и 15 результативных передач в 109 матчах за московский клуб, с которым он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок.

Ранее «Краснодар» объявил о подписании контракта с Крыховяком.