Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Краснодар» в третьем туре РПЛ

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром».

Встреча, проходившая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Дубль в составе «Зенита» оформил Сердар Азмун. Ещё один мяч — на счету Александра Ерохина. У гостей отличился Джон Кордоба и Урош Спайич.

«Зенит» добыл третью победу подряд на старте чемпионата. «Краснодар» потерпел второе поражение подряд и имеет три очка в трёх матчах.

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