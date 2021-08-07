Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Краснодар» в третьем туре РПЛ
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Встреча, проходившая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Дубль в составе «Зенита» оформил Сердар Азмун. Ещё один мяч — на счету Александра Ерохина. У гостей отличился Джон Кордоба и Урош Спайич.
«Зенит» добыл третью победу подряд на старте чемпионата. «Краснодар» потерпел второе поражение подряд и имеет три очка в трёх матчах.
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