Гол Малкома принёс Бразилии золотые медали олимпийского футбольного турнира
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Бразильцы вышли вперёд на второй компенсированной минуте к первому тайму благодаря голу Матеуса. На 61-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счёт. На 108-й минуте нападающий «Зенита» Малком забил победный для латиноамериканской команды мяч.
На 38-й минуте бразилец Ришарлисон не реализовал пенальти.
Ранее женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио.