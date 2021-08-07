Гол Малкома принёс Бразилии золотые медали олимпийского футбольного турнира

Сборная Бразилии по футболу в дополнительное время обыграла Испанию в финале Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Бразильцы вышли вперёд на второй компенсированной минуте к первому тайму благодаря голу Матеуса. На 61-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счёт. На 108-й минуте нападающий «Зенита» Малком забил победный для латиноамериканской команды мяч.

На 38-й минуте бразилец Ришарлисон не реализовал пенальти.

Ранее женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио.