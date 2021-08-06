Женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио

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Женская сборная Канады по футболу в финале олимпийского турнира в Токио обыграла Швецию в серии послематчевых пенальти.
Женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио
  • Reuters

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Счёт открыла форвард сборной Швеции Стина Блакстениус на 34-й минуте. На 67-й минуте Джесси Флеминг из команды Канады восстановила равенство, реализовав пенальти. В послематчевой серии 11-метровых ударов удача оказалась на стороне канадок (3:2).

Матч обслуживала российский арбитр Анастасия Пустовойтова.

Женская сборная Канады впервые в истории одержала победу на олимпийском футбольном турнире.

Ранее сообщалось, что в 14-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей.

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