Женская сборная Канады по пенальти обыграла Швецию и завоевала золото Игр в Токио

Женская сборная Канады по футболу в финале олимпийского турнира в Токио обыграла Швецию в серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Счёт открыла форвард сборной Швеции Стина Блакстениус на 34-й минуте. На 67-й минуте Джесси Флеминг из команды Канады восстановила равенство, реализовав пенальти. В послематчевой серии 11-метровых ударов удача оказалась на стороне канадок (3:2).

Матч обслуживала российский арбитр Анастасия Пустовойтова.

Женская сборная Канады впервые в истории одержала победу на олимпийском футбольном турнире.

Ранее сообщалось, что в 14-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей.