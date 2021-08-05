В 14-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей

В 14-й соревновательный день на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 23 комплекта наград в 11 видах спорта.

По итогам 14-го соревновательного дня на Играх в Токио будут разыграны медали в следующих дисциплинах: Лёгкая атлетика Спортивная ходьба, 50 км, мужчины (23:30, 5 августа мск). Спортивная ходьба, 20 км, женщины (10:30). От России выступит Эльвира Хасанова Метание копья, женщины (14:50) 5000 м, мужчины (15:00) 400 м, женщины (15:35) 1500 м, женщины (15:50) 4x100 м, женщины (16:30) 4x100 м, мужчины (16:50) Пляжный волейбол Женщины (4:00 — матч за бронзу, 5:30 — финал). Хоккей на траве Женщины (4:30 — матч за бронзу, 13:00 — финал). Футбол Женщины (5:00 — финал). Мужчины (14:00 — матч за бронзу). Настольный теннис Командный турнир, мужчины (5:00 — матч за бронзу, 13:30 — финал). Бокс 69-75 кг, женщины (8:00). Россию представит Зенфира Магомедалиева. Будут разыграны только бронзовые медали. 57-63 кг, мужчины (8:32). Будут разыграны только бронзовые медали. 81-91 кг, мужчины (9:05). Российский участник: Муслим Гаджимагомедов. Велотрек Мэдисон, женщины (11:15). Российские участницы: Гульназ Хатунцева — Мария Новолодская. Спринт, мужчины (12:35). Россию представит Денис Дмитриев. Спортивная борьба До 74 кг, вольная борьба (13:11). Российский участник: Заурбек Сидаков. До 125 кг, вольная борьба (13:32). До 53 кг, женская борьба (13:53). Современное пятиборье Женщины (13:30). За медали поборются россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина. Карате Ката, мужчины (13:30). Кумитэ, до 61 кг, женщины (14:05). Кумитэ, до 75 кг, мужчины (14:22). Скалолазание Многоборье, женщины (15:10). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее были оглашены все медалисты 13-го дня Олимпиады в Токио.