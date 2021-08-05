В 14-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей

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В 14-й соревновательный день на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 23 комплекта наград в 11 видах спорта.

По итогам 14-го соревновательного дня на Играх в Токио будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

Лёгкая атлетика

Спортивная ходьба, 50 км, мужчины (23:30, 5 августа мск).

Спортивная ходьба, 20 км, женщины (10:30). От России выступит Эльвира Хасанова

Метание копья, женщины (14:50)

5000 м, мужчины (15:00)

400 м, женщины (15:35)

1500 м, женщины (15:50)

4x100 м, женщины (16:30)

4x100 м, мужчины (16:50)

Пляжный волейбол

Женщины (4:00 — матч за бронзу, 5:30 — финал).

Хоккей на траве

Женщины (4:30 — матч за бронзу, 13:00 — финал).

Футбол 

Женщины (5:00 — финал).

Мужчины (14:00 — матч за бронзу).

Настольный теннис

Командный турнир, мужчины (5:00 — матч за бронзу, 13:30 — финал).

Бокс

69-75 кг, женщины (8:00). Россию представит Зенфира Магомедалиева. Будут разыграны только бронзовые медали.

57-63 кг, мужчины (8:32). Будут разыграны только бронзовые медали.

81-91 кг, мужчины (9:05). Российский участник: Муслим Гаджимагомедов.

Велотрек

Мэдисон, женщины (11:15). Российские участницы: Гульназ Хатунцева — Мария Новолодская.

Спринт, мужчины (12:35). Россию представит Денис Дмитриев.

Спортивная борьба

До 74 кг, вольная борьба (13:11). Российский участник: Заурбек Сидаков.

До 125 кг, вольная борьба (13:32).

До 53 кг, женская борьба (13:53).

Современное пятиборье

Женщины (13:30). За медали поборются россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина.

Карате

Ката, мужчины (13:30).

Кумитэ, до 61 кг, женщины (14:05).

Кумитэ, до 75 кг, мужчины (14:22).

Скалолазание

Многоборье, женщины (15:10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее были оглашены все медалисты 13-го дня Олимпиады в Токио.

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