В 14-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей
По итогам 14-го соревновательного дня на Играх в Токио будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
Лёгкая атлетика
Спортивная ходьба, 50 км, мужчины (23:30, 5 августа мск).
Спортивная ходьба, 20 км, женщины (10:30). От России выступит Эльвира Хасанова
Метание копья, женщины (14:50)
5000 м, мужчины (15:00)
400 м, женщины (15:35)
1500 м, женщины (15:50)
4x100 м, женщины (16:30)
4x100 м, мужчины (16:50)
Пляжный волейбол
Женщины (4:00 — матч за бронзу, 5:30 — финал).
Хоккей на траве
Женщины (4:30 — матч за бронзу, 13:00 — финал).
Футбол
Женщины (5:00 — финал).
Мужчины (14:00 — матч за бронзу).
Настольный теннис
Командный турнир, мужчины (5:00 — матч за бронзу, 13:30 — финал).
Бокс
69-75 кг, женщины (8:00). Россию представит Зенфира Магомедалиева. Будут разыграны только бронзовые медали.
57-63 кг, мужчины (8:32). Будут разыграны только бронзовые медали.
81-91 кг, мужчины (9:05). Российский участник: Муслим Гаджимагомедов.
Велотрек
Мэдисон, женщины (11:15). Российские участницы: Гульназ Хатунцева — Мария Новолодская.
Спринт, мужчины (12:35). Россию представит Денис Дмитриев.
Спортивная борьба
До 74 кг, вольная борьба (13:11). Российский участник: Заурбек Сидаков.
До 125 кг, вольная борьба (13:32).
До 53 кг, женская борьба (13:53).
Современное пятиборье
Женщины (13:30). За медали поборются россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина.
Карате
Ката, мужчины (13:30).
Кумитэ, до 61 кг, женщины (14:05).
Кумитэ, до 75 кг, мужчины (14:22).
Скалолазание
Многоборье, женщины (15:10).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Ранее были оглашены все медалисты 13-го дня Олимпиады в Токио.