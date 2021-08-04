Проблемы на флангах, провалы в обороне и отсутствие остроты в атаке: как «Спартак» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

«Спартак» потерпел домашнее поражение от «Бенфики» в стартовом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первом тайме хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности, но после перерыва пропустили два безответных мяча. Главной причиной неудачи стали провалы в обороне и ошибки Айртона на левом фланге защиты. При этом в атаке подопечные Руя Витории создали мало опасных моментов, а Александр Соболев не смог ничего противопоставить мощным защитникам.

К первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» «Спартак» подошёл не в самом оптимальном составе. Во встрече второго тура РПЛ с «Крыльями Советов», которая завершилась победой красно-белых с минимальным счётом, команда из-за повреждений лишилась сразу трёх лидеров — Георгия Джикии, Квинси Промеса и Виктора Мозеса.

Непосредственно накануне встречи Руй Витория на пресс-конференции предположил, что россиянин и нигериец смогут сыграть, а вот полузащитник сборной Нидерландов на поле точно не выйдет.

В результате десятого номера действительно не оказалось даже в заявке, как и Георгия Мелкадзе, получившего мышечное повреждение. Мозес в неё попал, но остался в запасе. А вот Джикия получил место в основе.

В данной ситуации тренерский штаб неожиданно сделал выбор в пользу расстановки 4—3—3, а не 4—2—3—1. Места в обороне ожидаемо заняли Айртон, Джикия, Самуэль Жиго и Николай Рассказов. Куда любопытнее было то, что компанию двум опорникам Наилю Умярову и Роману Зобнину составил Йоррит Хендрикс. Причём на острие треугольника расположился футболист сборной России.

Возникал вопрос, кто будет вести атаки из центра поля и снабжать передачами Джордана Ларссона, Александра Соболева и Зелимхана Бакаева.

К слову, без потерь не обошлась и «Бенфика». У Жорже Жезуша возникли проблемы в атаке. Летом лиссабонцы приобрели двух нападающих — Родриго Пиньо и Романа Яремчука, но оба не смогли принять участие в матче. Первый получил травму, а украинца просто не стали включать в заявку, поскольку он перешёл из «Гента» только на днях. В результате впереди в одиночестве должен был действовать Харис Сеферович.

Перед началом матча многие предполагали, что «Спартак» сыграет вторым номером. Однако хозяева вовсе не собирались отсиживаться в обороне. Напротив, в первые минуты они сделали ставку на интенсивный прессинг. Ларссон, Бакаев, Соболев и поднимавшийся к ним Зобнин при потере мяча сразу пытались вернуть его себе. А по флангам вперёд смело шли Рассказов и Айртон.

Пройти по центру тройку мощных защитников соперника — Лукаса, Николаса Отаменди и Яна Вертонгена — было практически нереально, как и переиграть их наверху. Зато красно-белые пытались искать свободное пространство низом. Так, они регулярно создавали перегруз на левом фланге атаки, где тяжело приходилось Диогу Гонсалвешу. Сюда часто смещались Бакаев и Айртон.

В схожем ключе «Спартак» создал один из самых опасных моментов в первом тайме. Зелимхан великолепной передачей низом разрезал оборону оппонента и вывел Ларссона практически один на один. Швед пытался прострелить на дальнюю штангу Соболеву, но Одиссеас Влаходимос прервал его.

К сожалению, действовать столь интенсивно москвичи смогли недолго. Вскоре «Бенфика» забрала мяч под свой контроль. Сразу же стало понятно, насколько технически хорошо подготовлены гости. Они с лёгкостью проходили центр поля и пытались искать свободное пространство на флангах.

Особенно непросто приходилось Рассказову, которого оппоненты выбрали на роль «слабого звена». Николай с огромным трудом справлялся с Алехандро Гримальдо, Пицци и другими. Запомнился эпизод, когда потерявший игрока в штрафной защитник пытался сработать в подкате, но пролетел мимо Сеферовича и позволил ему выполнить подачу. К счастью, Александр Максименко парировал удар Гонсалвеша в противоход.

Проблемы возникали не только у Рассказова, но и у надёжного и опытного Джикии, который в паре моментов тоже очень легко позволил обыграть себя.

Однако сил «Бенфике» не хватило даже до перерыва, и в концовке тайма преимуществом вновь завладел «Спартак». Вдобавок лиссабонцы из-за травмы остались ещё без одного форварда — Сеферовича. Его место на поле занял Гонсалу Рамуш.

А хозяева едва не потеряли Умярова. Перед самым перерывом Джикия случайно ударил по ахиллу партнёра. Наиль сначала продолжил игру, но затем показал тренерскому штабу, что испытывает дискомфорт, и сел на газон. Его уход стал бы серьёзной потерей, ведь полузащитник молодёжной сборной России провёл великолепные 45 минут: совершил большое количество отборов и перехватов, а также отметился опасным дальним ударом, с которым не без труда справился Влаходимос. К счастью, замена всё-таки не потребовалась.

Если в первом тайме «Спартак» смог создать сопернику проблемы, то второй продемонстрировал, что на сегодняшний день разница в классе всё-таки достаточно велика. Стоило «Бенфике» немного взвинтить обороты, как красно-белые посыпались. Причём сложнее всего на этот раз пришлось не Рассказову, а Айртону на противоположном фланге. Бразилец раз за разом не успевал идти в отбор, и его легко проходили в пару передач.

Показательным стал первый гол лиссабонцев, когда гости разорвали левый край обороны хозяев в несколько пасов. В свою очередь, Айртон не уследил за подключением Рафаэла Силвы в штрафную и позволил ему легко поразить ближний угол.

Витория пытался изменить ход неудачно складывающегося матча заменами. Сначала он снял с игры нацеленного на разрушение Зобнина и бросил в бой Михаила Игнатова. Затем выпустил не до конца восстановившегося Мозеса вместо уставшего Бакаева. Но все рокировки мало что дали. На какое-то время российский коллектив отодвинул игру от своих ворот, но мысли в атаке не прибавилось, и моментов у ворот Влаходимоса не возникало вовсе. Логично было бы упростить игру и перейти на забросы в направлении Соболева, но Александра надёжно закрыли мощные защитники соперника.

Окончательно всё стало ясно после второго гола «Бенфики». И вновь спартаковцы коллективно провалились в обороне. Лукас одной передачей отправил мяч в свободную зону между Джикией и Айртоном, а Мораес Жилберто вышел один на один с Максименко и переиграл его. Капитан команды пытался спасти ситуацию в отчаянном подкате, но не успел.

Пропустив второй мяч, красно-белые практически бросили играть. До финального свистка у них не получилось сделать ни одного подхода. Вспоминается разве что падение Мозеса у чужой штрафной, на которое судья никак не отреагировал. Остаётся констатировать, что «Спартаку» для прохода в следующий раунд придётся совершить чудо. А первый матч показал, что красно-белым просто нечего предложить команде из Португалии.