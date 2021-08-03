Витория рассказал, что Промес, скорее всего, не сыграет в матче ЛЧ с «Бенфикой»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о травмированных игроках накануне матча с португальской «Бенфикой» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Витория рассказал, что Промес, скорее всего, не сыграет в матче ЛЧ с «Бенфикой»
  • Reuters

«Квинси Промес, скорее всего, не сыграет. Павел Маслов тоже. Ситуация по Виктору Мозесу и Георгию Джикии будет ясна завтра. Эсекьель Понсе будет в заявке. Ему надо ещё работать, чтобы выйти на 100%-ный уровень, также будем индивидуально готовиться и беседовать. Не знаю, выйдет ли он завтра на поле, но в заявке точно будет», — приводит слова Витории «Матч ТВ».

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» состоится 4 августа в Москве и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

Ранее Витория заявил, что «Спартак» готов к матчу квалификации ЛЧ с «Бенфикой».

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