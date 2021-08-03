Витория заявил, что «Спартак» готов к матчу квалификации ЛЧ с «Бенфикой»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с португальской «Бенфикой» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Витория заявил, что «Спартак» готов к матчу квалификации ЛЧ с «Бенфикой»
  • © facebook.com/fcspartak

«Бенфика» — сильный соперник, самая сильная команда из тех, что могли нам достаться на этом этапе. Мы готовы, рвёмся в бой и полны амбиций», — приводит слова Витории «Матч ТВ».

Он отметил, что в некоторой степени для «Спартака» будет преимуществом то, что команда уже проводила официальные матчи в этом сезоне, в отличие от «Бенфики».

«Но с другой стороны — у нас было меньше времени в плане восстановления и микротравм. Так что здесь у команд паритет. Завтра — важная игра, проделана большая работа, сделаем всё зависящее от нас, чтобы пройти дальше. Завтра важная игра, но это лишь очередная важная для нас игра», — добавил специалист.

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» состоится 4 августа в Москве и начнётся в 20:00. Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

Ранее Витория высказал мнение, что больший груз ответственности «Бенфики» может сыграть на руку «Спартаку».

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