Витория: у «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть на руку «Спартаку»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился мнением о португальской «Бенфике» в преддверии первого матча команд в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«Бенфика» и «Спартак» очень похожи в плане организации, в плане болельщиков, значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние. «Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку», — сказал Витория в интервью на YouTube-канале «Спартака».

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» состоится 4 августа в Москве и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

Ранее был назван возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ.