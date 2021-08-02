Назван возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф ЛЧ

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Стал известен соперник «Спартака» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в случае если московский клуб одержит победу над лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде.
Назван возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф ЛЧ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в случае победы над «Бенфикой» «Спартак» встретится с победителем матча между ПСВ и датским «Мидтьюлланном».

Встречи плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 17—18 и 24—25 августа.

Первая игра между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 4 августа в Москве.

Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

Ранее сообщалось, что бригада Карасёва обслужит матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн».

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