Назван возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф ЛЧ

Стал известен соперник «Спартака» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в случае если московский клуб одержит победу над лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в случае победы над «Бенфикой» «Спартак» встретится с победителем матча между ПСВ и датским «Мидтьюлланном».

Встречи плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 17—18 и 24—25 августа.

Первая игра между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 4 августа в Москве.

Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

Ранее сообщалось, что бригада Карасёва обслужит матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн».