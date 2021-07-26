Парадокс «Спартака», характер «Зенита» и «Локомотива» и удачный дебют Березуцкого: чем запомнился первый тур РПЛ

«Спартак» владел преимуществом в матче с «Рубином» и создал целый ряд опасных моментов, но потерпел поражение с минимальным счётом. «Зенит» и «Локомотив» проявили характер в концовках встреч с «Химками» и «Арсеналом» соответственно. Петербуржцам победить помогли удачные замены Сергея Семака, а москвичам — три балла Рифата Жемалетдинова за результативность. А ЦСКА в дебютной встрече под руководством Алексея Березуцкого сломил сопротивление «Уфы» благодаря голу вернувшегося в клуб Антона Заболотного. Чем запомнился первый тур нового сезона РПЛ — в материале RT.

Поражение Карпина после назначения в сборную

После расторжения контракта со Станиславом Черчесовым президент РФС Александр Дюков обещал назвать имя нового главного тренера сборной России до начала сезона РПЛ-2021/22. И своё слово руководитель российского футбола сдержал. Буквально за несколько минут до начала первого матча стало известно, что национальную команду возглавит Валерий Карпин.

По иронии судьбы в стартовой встрече чемпионата сошлись именно его «Ростов» и «Динамо». По словам помощника специалиста Валерия Кафанова, коллега до игры ничего никому не сообщил. К слову, сам Валерий Георгиевич вынужденно наблюдал за игрой с трибуны. Он отбывал дисквалификацию за бросок бутылкой с водой в судью.

Увиденное вряд ли устроило рулевого сборной. Его подопечные в отсутствие травмированных Матиаса Норманна и Али Соу хотя и больше владели мячом, но нечасто тревожили Антона Шунина — всего четыре удара в створ ворот. Наполовину обновлённая линия обороны москвичей (дебютировали в команде Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт) в целом справилась с соперником.

А впереди результат продолжили давать молодые российские футболисты, которым многие прочат «синдром второго сезона». Ещё в первом тайме Арсен Захарян и Константин Тюкавин по разу огорчили хозяев. Во второй половине встречи бело-голубые вполне могли довести дело до разгрома, если бы не шесть сейвов Сергея Песьякова.

Удачные замены Семака

Крайне непростой стартовая игра первенства получилась и для действующего чемпиона страны «Зенита». Петербуржцы в отсутствие Малкома, Вильмара Барриоса и Себастьяна Дриусси едва не потеряли очки в Химках. Вдобавок уже на девятой минуте поле из-за травмы колена вынужденно покинул Магомед Оздоев, а его место занял 19-летний Кирилл Кравцов.

Подопечные Сергея Семака вовсе не казались сильнейшей командой России и действовали излишне вальяжно. Хозяева хотя и вынуждены были больше играть от обороны, при первом удобном случае организовывали опасные контратаки. А на 28-й минуте Илья Кухарчук открыл счёт. Правда, сине-бело-голубые моментально отыгрались благодаря голу Сердара Азмуна.

Тем не менее именитым гостям явно не хватало желания. Не слишком заметен был и Артём Дзюба, который, казалось, ещё не пришёл в себя после неудачного Евро-2020. В результате всё решили удачные замены Семака. На 69-й минуте он бросил в бой Александра Ерохина и Алексея Сутормина, и это сработало. Первый едва ли не стартовым касанием замкнул подачу Ярослава Ракицкого, а второй заработал и реализовал пенальти.

Так «Зенит» одержал волевую победу благодаря своевременным решениям главного тренера. Вместе с тем данный матч показал, что петербуржцы даже в своём нынешнем, далёком от идеального состоянии и без пары лидеров в России способны на классе обыгрывать большую часть соперников.

Лидерские качества Жемалетдинова

Проявил характер и «Локомотив», который одержал волевую победу над «Арсеналом». В середине первого тайма Сергей Ткачёв неожиданно открыл счёт, после чего на поле присутствовала только одна команда. Красноречивая статистика: железнодорожники владели мячом 75% времени, нанесли 16 ударов и подали 13 угловых.

Возможно, туляки сумели бы удержать минимальное преимущество, если бы не необязательное удаление центрального защитника Артёма Сокола в концовке. В большинстве москвичи добили оппонента на пустом домашнем стадионе.

Причём три очка им принесли именно корнеры, которые до того никак не конвертировались в голы. Рифат Жемалетдинов отличился дважды за семь минут, причём в обоих случаях завершая атаку ударом ноги, а не головой. После полузащитник ещё и ассистировал Фёдору Смолову.

Остаётся признать, что футболист становится новым лидером команды. Весной его уверенная игра на позиции «десятки» стала для болельщиков приятным сюрпризом. В матче с «Арсеналом» он лишь подтвердил правильность действий Марко Николича. Символично, что в последних 11 встречах в РПЛ Жемалетдинов набрал 11 баллов за результативность (5 + 6), тогда как в предыдущих 18 — ноль.

Матч упущенных возможностей для Витории

От «Спартака» после феерии на «Кубке Матч Премьер» (три победы над «Сочи», «Рубином» и «Химками» с общим счётом 13:1) многого ждали и на старте чемпионата. Руй Витория буквально за месяц привил команде атакующий комбинационный футбол, который вызывал у поклонников восторг.

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Было интересно, сохранит ли вице-чемпион эту игру или красно-белые просто набрали форму раньше времени, как это уже случалось при Олеге Кононове. Результат скорее свидетельствует об обратном. Москвичи уступили с минимальным счётом и впервые за десять лет потерпели поражение в стартовом матче национального первенства.

Парадокс, но при этом «Спартак» смотрелся неплохо. Команда владела инициативой и нанесла значительно больше ударов, чем соперник (13 против восьми), но ей явно не хватило реализации. Возможно, футболисты после удачного товарищеского турнира излишне поверили в себя. В ряде эпизодов «Рубин» выручил Юрий Дюпин. А гол Самуэля Жиго судья отменил из-за довольно спорного фола Романа Зобнина.

Нельзя сказать, что кто-то из гостей провалился. Даже Николай Рассказов на правом фланге обороны справился с Хвичей Кварацхелией. А вышедшие на замену Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Георгий Мелкадзе здорово обострили игру. Последний упустил пару опасных моментов.

Но казанцы к своим шансам отнеслись внимательнее. На 49-й минуте единственный мяч забил Илья Самошников, который и стал лучшим футболистом встречи. Стремительно прогрессирующий защитник сборной России нанёс три удара, два из которых — в створ, дважды удачно пошёл в дриблинг и совершил четыре отбора и два перехвата.

Результативное возвращение Заболотного

На выходных состоялся дебют в РПЛ и ещё одного тренера — Алексея Березуцкого. Причём до последнего момента это событие находилось под вопросом. По информации СМИ, молодого специалиста у руля мог сменить экс-наставник сборной Черчесов. В итоге легенда ЦСКА сохранил свой пост. Но Станислав Саламович, несмотря на это, в воскресенье был замечен на «ВЭБ-Арене».

Под его надзором армейцы одержали непростую победу с минимальным счётом над «Уфой». А главным героем встречи стал ещё один «новичок» — Антон Заболотный. Нападающий вернулся в клуб после девяти лет отсутствия и в первой же встрече забил. Дело в том, что в юности форвард довольствовался лишь попаданием в заявку того звёздного ЦСКА и на поле ни разу не выходил.

Чувствовалось, что футболист очень хотел доказать болельщикам свою необходимость. Он провёл очень большую работу и нанёс четыре удара по чужим воротам. В конце концов, один из них после подачи корнера закончился голом. Причём результативную передачу отдал один из главных старожилов команды Алан Дзагоев, который лишь незадолго до начала нового сезона подписал с клубом новый контракт. Выйдя на замену сразу после перерыва, полузащитник своими нестандартными ходами помог москвичам дожать башкортостанцев.

Результаты матчей первого тура:

— «Ростов» — «Динамо» — 0:2 (Захарян, 20, Тюкавин, 33);

— «Химки» — «Зенит» — 1:3 (Кухарчук, 28 — Азмун, 33, Ерохин, 72, Сутормин, 76, пен.);

«Рубин» — «Спартак» — 1:0 (Самошников, 49)

— «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1 (Жемалетдинов, 80, 86, Смолов, 89 — Ткачёв, 22);

— «Урал» — «Краснодар» — 0:3 (де Вильена, 62, 85, Кордоба, 90 + 5, пен.);

— «Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:2 (Сарвели, 49 — Уткин, 6, Конате, 20);

— ЦСКА — «Уфа» — 1:0 (Заболотный, 61).