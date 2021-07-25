Туманные перспективы: почему ЦСКА будет сложно рассчитывать на попадание в еврокубки в сезоне-2021/22

ЦСКА подходит к новому сезону не в лучшем состоянии. Коллектив возглавил бывший футболист команды Алексей Березуцкий, у которого нет опыта работы главным тренером, а лидер команды Никола Влашич может покинуть клуб на невыгодных для армейцев условиях. При этом большинство конкурентов москвичей по РПЛ либо сохранили состав, либо усилились. Почему ЦСКА рискует неудачно выступить в новом сезоне — в материале RT.

В преддверии старта нового сезона нынешнее состояние московского ЦСКА вызывает много вопросов. Армейцы провалили прошлый чемпионат и впервые за 20 лет не смогли квалифицироваться в еврокубки, однако после этого они не только не усилили состав, но и рискуют вскоре лишиться своего лидера — Николы Влашича. Кроме того, покинувшего пост главного тренера Ивицу Олича сменил его бывший партнёр по команде Алексей Березуцкий, до назначения также не имевший самостоятельного опыта работы на высшем уровне. Всё это заставляет оценивать перспективы красно-синих в чемпионате как весьма туманные и предполагать, что им будет крайне сложно завершить турнир в зоне Лиги конференций.

Прошлый сезон выявил у ЦСКА наличие проблем с составом. Масштабная трансферная кампания 2020 года обернулась провалом и практически не принесла клубу серьёзных дивидендов. По сути, самым полезным стало приобретение Бахтиёра Зайнутдинова, обошедшееся команде в €2 млн, в то время как оценённые суммарно в €28 млн Чидера Эджуке, Адольфо Гайч и Бруно Фукс скорее разочаровали. Бразилец получил тяжёлую травму уже на 12-й минуте дебютного матча в РПЛ и больше ни разу не появился на поле. Аргентинец не впечатлил за первые полгода, вследствие чего был оправлен в аренду в «Беневенто». А нигериец хоть и набрал суммарно восемь (5 + 3) очков в 33 матчах, запомнился крайне низкой эффективностью и неоправданным индивидуализмом.

В результате коллектив занял лишь шестое место, остался без еврокубков и был близок к тому, чтобы повторить свой худший результат в XXI веке (в 2000 году он стал восьмым, зато дошёл до финала Кубка России). Причём в заключительных пяти турах ЦСКА набрал лишь четыре очка — меньше баллов на свой счёт записали только тульский «Арсенал» (три) и «Тамбов» (ни одного). Многие болельщики связали подобный регресс с неопытностью нового наставника Ивицы Олича, в конце марта неожиданно сменившего Виктора Гончаренко. До прихода в ЦСКА иностранный специалист ни разу не работал главным тренером, а исполнял лишь роль ассистента Златко Далича в сборной Хорватии. Работа в клубе и национальной команде отличаются кардинальным образом, поэтому Олич оказался не готов к подобному вызову.

Руководство ЦСКА быстро признало свою ошибку и решило исправить её уже в межсезонье. В результате Олич был отправлен в отставку. Логичным ходом казался поиск опытного наставника, соответствующего уровню одного из самых титулованных клубов России и способного вывести его на новый уровень. Тем не менее место хорвата занял Алексей Березуцкий — ещё одна легенда красно-синих, — не проработавший до этого назначения ни одного дня на посту главного тренера. В отличие от Ивицы, он помогал Леониду Слуцкому в «Витессе», а потом и входил в штаб красно-синих, но подобную разницу вряд ли можно назвать существенной.

В связи с этим пока крайне сложно предположить, что именно может дать команде Березуцкий. Заранее списывать его со счетов не стоит, но и прогнозировать успех поводов нет. Пока непонятно, в чём именно заключаются тренерские идеи молодого специалиста и в каком направлении будет двигаться коллектив. И это не лучший сценарий с учётом того, какие трудности испытывали армейцы в прошлом соревновательном году. В первую очередь это относится к Лиге Европы, где красно-синие не одержали ни одной победы и набрали всего три очка, а по качеству игры эпизодами уступали не только «Фейеноорду» и загребскому «Динамо», но и «Вольфсбергу».

В этом контексте более логичным казалось приглашение более опытного и, возможно, иностранного специалиста, способного поставить современный футбол и по-новому раскрыть имеющихся игроков. В последние годы таким образом поступили в «Спартаке» и «Динамо», что не только принесло обоим успех на домашней арене, но и позволило добиться прогресса среди молодёжи. У первых в основе закрепился Павел Маслов, а у вторых блеснули Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Не исключено, что подобным образом на ситуацию смотрели и в самом ЦСКА. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Березуцкого изначально поставили исполняющим обязанности и лишь потом назначили главным тренером. Некоторое время ходили слухи о возможном приглашении на этот пост бывшего наставника «Эвертона» Марку Силвы, но подтверждения не последовало.

Судя по всему, в новом сезоне Березуцкому придётся работать исключительно с той обоймой игроков, что есть в его распоряжении уже сейчас. Ещё в конце июня президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что коллектив вряд ли будет приобретать новых футболистов, и пока не изменил своим словам. Были слухи об интересе к защитнику «Интера» Далберту, но пока они не подтвердились. Таким образом, армейцы ограничились покупкой Максима Мухина у «Локомотива», подписанием свободного агента в лице Антона Заболотного, а также продлением контрактов со своими ветеранами.

За последние несколько дней ЦСКА подписал новые соглашения с Кириллом Набабкиным и Аланом Дзагоевым, причём с последним — на два года. Но пока нет уверенности, что оба смогут оказать команде заметную помощь в новом сезоне. Защитник провёл всего три встречи в прошлом сезоне РПЛ, а хавбек хоть и сыграл в 21 матче и набрал пять (2 + 3) очков, но все 90 минут не провёл на поле ни в одной игре. Учитывая склонность обоих футболистов к травмам, серьёзно рассчитывать на обоих вряд ли стоит.

Кадровый вопрос стоит особенно остро с учётом того, что уже в ближайшее время клуб может покинуть Никола Влашич. Главным претендентом на 23-летнего хавбека считается «Милан», у которого в межсезонье освободилась позиция плеймейкера. Россонери не сумели договориться о продлении контракта с Хаканом Чалханоглу, в результате чего тот перешёл в «Интер», и теперь хотят избежать больших трат. 18-кратный чемпион Италии рассчитывает взять хорвата в аренду с опцией выкупа, что не устраивает россиян.

Если «Милан» всё же додавит и возьмёт Влашича в аренду, да ещё и с опцией выкупа, то ЦСКА останется не только без своего лучшего футболиста, но и, вероятно, без средств на покупку полноценной замены. И пока сложно представить, насколько боеспособной команда будет без своего лидера. За последние два сезона полузащитник пропустил суммарно шесть игр, а по итогам каждого сыгранного сезона становился как лучшим бомбардиром команды, так и ассистентом.

В этой ситуации многое зависит от желания и профессионализма самого Влашича. Некоторые считают, что он потерял мотивацию выступать за ЦСКА ещё в концовке прошлого первенства. Два ключевых матча — с «Краснодаром» и «Динамо» — хорват пропустил из-за травмы, а в пяти предыдущих отметился лишь одним голом. На его желание покинуть Москву намекают и слухи, что Никола якобы оказывает давление на руководство с целью ускорить процесс его продажи в «Милан». Если информация имеет под собой почву, а красно-синие продолжат стоять на своём, то рискуют повторить ошибку, которую они совершили с Фёдором Чаловым: в 2019 году молодого игрока не отпустили в «Кристал Пэлас», вследствие чего россиянин заметно сник и перестал прогрессировать.

Помимо возможного ухода Влашича, ЦСКА испытывает кадровые проблемы и на других позициях. В центре защиты нет опытного и надёжного партнёра для Игоря Дивеева, а на правом фланге обороны — для Марио Фернандеса. Приобретение Максима Мухина вполне может стать решением проблемы с цепким опорником, но пока ему не хватает опыта. А выше него также располагаются не самые мастеровитые футболисты. Иван Обляков и Ильзат Ахметов притормозили в плане развития, Эмиль Бохинен не до конца освоился на новом месте, а Кристиян Бистрович и Яка Бийол совсем недавно вернулись из аренды, и пока непонятно, насколько на них рассчитывает новый тренерский штаб.

Не всё хорошо и с центрфорвардами. Саломон Рондон не сумел убедить тренерский штаб красно-синих и вернулся в Китай, а его место занял Антон Заболотный. В прошедшем сезоне он отметился десятью голами и стал вторым лучшим бомбардиром «Сочи», но в ЦСКА от него будут требовать гораздо больше. И насколько справится с этим давлением сам нападающий — большой вопрос. Также в обойме имеются вышеназванные Чалов и Гайч, но перспективы второго по-прежнему неоднозначны. В настоящее время аргентинец отбыл на Олимпийские игры, и не факт, что по возвращении из Токио он надолго задержится в России.

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ЦСКА нуждается в усилении не только из-за собственных проблем, но и с учётом силы конкурентов. «Зенит» по-прежнему обладает самым звёздным подбором футболистов в РПЛ, а «Спартак» располагает практически двумя полноценными составами, что подтвердило его яркое выступление на Кубке Париматч Премьер. «Локомотив» потерял несколько исполнителей, но общий класс команды всё равно довольно высок, а Леонид Слуцкий наверняка поможет «Рубину» вновь прыгнуть выше головы.

Среди финишировавших выше ЦСКА команд только «Сочи» понёс серьёзные потери и рискует не выдержать борьбы на два фронта. Но это не гарантирует армейцам даже попадания в Лигу конференций. В сезоне-2021/22 наверняка ещё более мощным предстанет «Динамо», уже укрепившееся уругвайцем Диего Лаксальтом из «Милана» и парагвайцем Фабианом Бальбуэной из «Вест Хэма». Кроме того, свои былые позиции наверняка постарается вернуть «Краснодар».

Все эти факторы указывают на то, что будущий чемпионат России обещает стать очень сложным для ЦСКА. Если клуб не сможет в полной мере рассчитывать на Влашича и не усилит состав до закрытия трансферного окна, то уже до зимы может отстать от лидеров. А это, в свою очередь, грозит очередным непопаданием в еврокубки и потерей денег. На протяжении последних лет премии от квалификации в Лигу чемпионов и Лигу Европы составляли солидную часть бюджета армейцев, а два года без подобных денежных вливаний могут крайне негативно отразиться на их состоянии.