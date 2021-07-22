«Власти вынуждены реагировать подобным образом»: почему стартовые матчи нового сезона РПЛ пройдут без зрителей
- РИА Новости
Серьёзное ограничение посещаемости в матчах первых туров нового сезона РПЛ стало главной темой среды. Всего за пару дней до старта турнира болельщикам не было до конца понятно, смогут ли они попасть на стадионы, и если да, то в каком количестве. Изначально планировалось, что клубы получат возможность беспрепятственно пускать на трибуны по QR-коду людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.
В частности, в реестр COVID-free-зон вошли арены сразу четырёх столичных коллективов, выступающих в элите: «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». Информация об этом появилась на сайте Московского инновационного кластера.
Однако, как выяснилось, включение в список ничего им не гарантировало. «Чемпионат» со ссылкой на источники в РФС и одной из столичных команд сообщил, что на ближайшие игры в городе не планируется допускать больше 500 человек, а решение по QR-кодам пока не принято.
Вердикт вызвал негодование у членов объединения фанатов «Спартака» «Фратрии», которое выступило с жёстким заявлением. Поклонники красно-белых напомнили, что в будний день в вагоне метро собирается аналогичное количество пассажиров, но это никого не тревожит.
«Мы призываем снять необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве», — говорится в заявлении.
В клубе подтвердили, что ближайшие домашние матчи «Спартака» на стадионе «Открытие Арена» смогут посетить не более 500 человек, хотя в случае улучшения эпидемиологической ситуации квота может быть увеличена.
«В течение двух последних месяцев ФК «Спартак-Москва» проводил консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличения разрешённого количества зрителей на домашних матчах команды при условии наличия у всех болельщиков QR-кодов», — объяснили в клубе.
А на стадион «ВЭБ Арена» во время игры первого тура между ЦСКА и «Уфой» болельщиков, судя по всему, не пустят вообще. При этом армейцы изначально начали продажу билетов на встречу, принимая во внимание заполняемость стадиона на 50%.
Матч «Рубина» и «Спартака» в Казани также может пройти без зрителей. По информации «Спорт-Экспресса», соответствующий вердикт вынесло управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Впрочем, министр спорта региона Владимир Леонов заверил, что окончательного решения пока нет.
В свою очередь, в РПЛ подчеркнули, что лига готовится к проведению нового сезона в «плановом режиме», а старту турнира ничего не угрожает. Однако там отметили, что вопрос посещаемости игр находится исключительно в ведении региональных управлений Роспотребнадзора.
«Ограничения могут меняться в сторону ужесточения довольно быстро и неожиданно для болельщиков. К сожалению, такая сейчас обстановка — всё динамично развивается, власти вынуждены реагировать подобным образом», — приводит слова пресс-атташе РПЛ Дмитрия Зеленова «Р-Спорт».
При этом в клубах ситуация складывается совершенно по-разному. Больше всего повезло «Ростову» и «Краснодару», которые собираются, согласно прежним правилам, заполнить свои стадионы в ближайших домашних матчах на 50% от общей вместимости.
Вернувшиеся в Премьер-лигу «Крылья Советов» ещё днём в среду сообщали о намерении не превышать планку в 30% на матче первого тура с «Ахматом». Но всего через пару часов в клубе сделали заявление, что встреча, скорее всего, пройдёт при пустых трибунах.
«Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения матча «Крылья Советов» — «Ахмат» с участием зрителей. Окончательный вердикт о допуске будет принят после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится на сайте самарцев.
Другой новичок РПЛ, «Нижний Новгород», планирует заполнить арену во время противостояния с «Сочи» хотя бы на 10%. Однако в клубе также ждут отмашки от регионального Роспотребнадзора.
Куда меньше повезло «Химкам», матч которых с «Зенитом» смогут посетить всего от 500 до 1 тыс. человек.
«Изначально мы планировали сделать так, чтобы «Арена Химки» была свободна от COVID-19: создаём второй кордон допуска на стадион, ставим стюардов, которые проверяют QR-коды у болельщиков. Сейчас направили запрос, ждём ответа, будем опираться на их позицию. Если нам разрешат это сделать, то заполняемость стадиона будет увеличена до 30%, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Если не получится, придётся действовать в рамках расчётной формулы, которую нам предложили использовать», — цитирует «Чемпионат» министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.
Наконец, «Урал» вовсе останется без поддержки болельщиков. Екатеринбуржцы приостановили продажу билетов на ближайшие домашние игры с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». А в «Локомотиве» сообщили, что ведут консультации с представителями надзорных органов о посещаемости поединка с «Арсеналом».