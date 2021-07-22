«Власти вынуждены реагировать подобным образом»: почему стартовые матчи нового сезона РПЛ пройдут без зрителей

Большая часть матчей первого тура нового сезона РПЛ пройдёт при минимальном количестве зрителей на трибунах. Такое решение приняли региональные управления Роспотребнадзора из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Так, с большой долей вероятности все встречи в Москве посетят не больше 500 человек. Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в ответ опубликовало письмо, в котором раскритиковало ограничения. А в Премьер-лиге отметили, что в связи с пандемией коронавируса «ограничения могут меняться в сторону ужесточения довольно быстро».

Серьёзное ограничение посещаемости в матчах первых туров нового сезона РПЛ стало главной темой среды. Всего за пару дней до старта турнира болельщикам не было до конца понятно, смогут ли они попасть на стадионы, и если да, то в каком количестве. Изначально планировалось, что клубы получат возможность беспрепятственно пускать на трибуны по QR-коду людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

В частности, в реестр COVID-free-зон вошли арены сразу четырёх столичных коллективов, выступающих в элите: «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». Информация об этом появилась на сайте Московского инновационного кластера.

Однако, как выяснилось, включение в список ничего им не гарантировало. «Чемпионат» со ссылкой на источники в РФС и одной из столичных команд сообщил, что на ближайшие игры в городе не планируется допускать больше 500 человек, а решение по QR-кодам пока не принято.

Вердикт вызвал негодование у членов объединения фанатов «Спартака» «Фратрии», которое выступило с жёстким заявлением. Поклонники красно-белых напомнили, что в будний день в вагоне метро собирается аналогичное количество пассажиров, но это никого не тревожит.

«Мы призываем снять необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве», — говорится в заявлении.

В клубе подтвердили, что ближайшие домашние матчи «Спартака» на стадионе «Открытие Арена» смогут посетить не более 500 человек, хотя в случае улучшения эпидемиологической ситуации квота может быть увеличена.

«В течение двух последних месяцев ФК «Спартак-Москва» проводил консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличения разрешённого количества зрителей на домашних матчах команды при условии наличия у всех болельщиков QR-кодов», — объяснили в клубе.

А на стадион «ВЭБ Арена» во время игры первого тура между ЦСКА и «Уфой» болельщиков, судя по всему, не пустят вообще. При этом армейцы изначально начали продажу билетов на встречу, принимая во внимание заполняемость стадиона на 50%.

Матч «Рубина» и «Спартака» в Казани также может пройти без зрителей. По информации «Спорт-Экспресса», соответствующий вердикт вынесло управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Впрочем, министр спорта региона Владимир Леонов заверил, что окончательного решения пока нет.

В свою очередь, в РПЛ подчеркнули, что лига готовится к проведению нового сезона в «плановом режиме», а старту турнира ничего не угрожает. Однако там отметили, что вопрос посещаемости игр находится исключительно в ведении региональных управлений Роспотребнадзора.

«Ограничения могут меняться в сторону ужесточения довольно быстро и неожиданно для болельщиков. К сожалению, такая сейчас обстановка — всё динамично развивается, власти вынуждены реагировать подобным образом», — приводит слова пресс-атташе РПЛ Дмитрия Зеленова «Р-Спорт».

При этом в клубах ситуация складывается совершенно по-разному. Больше всего повезло «Ростову» и «Краснодару», которые собираются, согласно прежним правилам, заполнить свои стадионы в ближайших домашних матчах на 50% от общей вместимости.

Вернувшиеся в Премьер-лигу «Крылья Советов» ещё днём в среду сообщали о намерении не превышать планку в 30% на матче первого тура с «Ахматом». Но всего через пару часов в клубе сделали заявление, что встреча, скорее всего, пройдёт при пустых трибунах.

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«Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения матча «Крылья Советов» — «Ахмат» с участием зрителей. Окончательный вердикт о допуске будет принят после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится на сайте самарцев.

Другой новичок РПЛ, «Нижний Новгород», планирует заполнить арену во время противостояния с «Сочи» хотя бы на 10%. Однако в клубе также ждут отмашки от регионального Роспотребнадзора.

Куда меньше повезло «Химкам», матч которых с «Зенитом» смогут посетить всего от 500 до 1 тыс. человек.

«Изначально мы планировали сделать так, чтобы «Арена Химки» была свободна от COVID-19: создаём второй кордон допуска на стадион, ставим стюардов, которые проверяют QR-коды у болельщиков. Сейчас направили запрос, ждём ответа, будем опираться на их позицию. Если нам разрешат это сделать, то заполняемость стадиона будет увеличена до 30%, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Если не получится, придётся действовать в рамках расчётной формулы, которую нам предложили использовать», — цитирует «Чемпионат» министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Наконец, «Урал» вовсе останется без поддержки болельщиков. Екатеринбуржцы приостановили продажу билетов на ближайшие домашние игры с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». А в «Локомотиве» сообщили, что ведут консультации с представителями надзорных органов о посещаемости поединка с «Арсеналом».