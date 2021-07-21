«Спартак» выступил с заявлением о допуске болельщиков на матчи РПЛ

Московский «Спартак» выступил с заявлением по поводу допуска зрителей на матчи Российской премьер-лиги.

«В течение двух последних месяцев клуб проводил консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличения разрешённого количества болельщиков на домашних играх «Спартака» при условии наличия у всех зрителей QR-кодов. Клуб выступил также с инициативой по организации прививочного пункта на стадионе «Открытие Арена», который вошёл в реестр COVID-free зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

В московском клубе отметили, что в соответствии с Постановлением №18 главы Роспотребнадзора А.Ю. Поповой решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения коронавирусной инфекции в каждом отдельном регионе, которые пересчитываются каждые 14 дней.

«В клуб поступило предостережение Роспотребнадзора о недопустимости нарушения требований, указанных в этом постановлении. Такое же предостережение было выслано и в адрес Российского футбольного союза. Неисполнение обязательных требований может повлечь закрытие стадиона на длительный срок», — сообщили в клубе.

В «Спартаке» сообщили, что, по информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей, но в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена.

«Спартак» продолжает взаимодействовать с Роспотребнадзором и следит за обновлением данных. Клуб готов к реализации билетной программы и начнет её, как только это станет возможным. Обо всей новой информации мы сразу же сообщим на официальных ресурсах. Мы всегда рады видеть вас на нашем стадионе и очень надеемся, что новые встречи будут совсем скоро!» — говорится в заявлении.

24 июля «Спартак» встретится с казанским «Рубином» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее министр спорта Татарстана отреагировал на запрет присутствия зрителей на матче «Рубин» — «Спартак».