СМИ: Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей

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Роспотребнадзор Москвы по Северному административному округу (САО) направил письмо в московский ЦСКА с указанием провести матч первого тура Российской премьер-лиги с «Уфой» без зрителей.
СМИ: Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.

«Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже в курсе ситуации. Сейчас в клубе думают, как решить данную проблему», — сообщил первый собеседник.

Второй собеседник подтвердил, что в клуб пришло письмо с указанием провести встречу без зрителей, но отметил, что окончательного решения ещё нет.

«Возможно, ЦСКА сможет организовать на матче присутствие нескольких тысяч зрителей», — сообщил он.

25 июля ЦСКА примет «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Начало встречи — в 20:00.

Ранее сообщалось, что стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free-зон.

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