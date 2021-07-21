СМИ: Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.
«Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже в курсе ситуации. Сейчас в клубе думают, как решить данную проблему», — сообщил первый собеседник.
Второй собеседник подтвердил, что в клуб пришло письмо с указанием провести встречу без зрителей, но отметил, что окончательного решения ещё нет.
«Возможно, ЦСКА сможет организовать на матче присутствие нескольких тысяч зрителей», — сообщил он.
25 июля ЦСКА примет «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Начало встречи — в 20:00.
Ранее сообщалось, что стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free-зон.