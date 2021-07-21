СМИ: Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей

Роспотребнадзор Москвы по Северному административному округу (САО) направил письмо в московский ЦСКА с указанием провести матч первого тура Российской премьер-лиги с «Уфой» без зрителей.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.

«Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже в курсе ситуации. Сейчас в клубе думают, как решить данную проблему», — сообщил первый собеседник.

Второй собеседник подтвердил, что в клуб пришло письмо с указанием провести встречу без зрителей, но отметил, что окончательного решения ещё нет.

«Возможно, ЦСКА сможет организовать на матче присутствие нескольких тысяч зрителей», — сообщил он.

25 июля ЦСКА примет «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Начало встречи — в 20:00.

Ранее сообщалось, что стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free-зон.