Стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free-зон

Коммерческий директор московского ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что стадион «ВЭБ Арена» вошёл в список свободных от коронавируса зон.

«ВЭБ Арена» вошла в реестр COVID-free-зон, поэтому посещаемость на домашних матчах ЦСКА может превышать 500 человек», — цитирует Зарубьяна Sport24.

Коммерческий директор московского клуба напомнил, что посещение стадиона возможно при наличии QR-кода.

«Ждём всех болельщиков на стадионе!» — сказал он.

25 июля ЦСКА примет «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Начало встречи — в 20:00.

Ранее сообщалось, что матч «Спартак» — «Нижний Новгород» посетят не более 500 человек.