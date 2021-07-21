Матч РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» посетят не более 500 болельщиков

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Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Нижний Новгород» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоится в присутствии не более 500 зрителей.
Матч РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» посетят не более 500 болельщиков
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальное письмо Роспотребнадзора. В нём говорится, что проведение встречи с одновременным присутствием не более чем 500 болельщиков возможно лишь при условии неукоснительного соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Ведомство напомнило о необходимости обеспечить ПЦР-тестирование всех участников мероприятия и персонала, а также контролировать использование зрителями и обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты, соблюдение социального дистанцирования и так далее.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» запланирован на 7 августа. Начало встречи — в 20:00.

Ранее Ковтун заявил, что считает равными шансы «Спартака» и «Бенфики» в третьем раунде квалификации ЛЧ.

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