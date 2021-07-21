Ковтун считает равными шансы «Спартака» и «Бенфики» в третьем раунде квалификации ЛЧ

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
Ковтун считает равными шансы «Спартака» и «Бенфики» в третьем раунде квалификации ЛЧ

«Интересный соперник «Спартаку» достался, очень серьёзный. И для главного тренера красно-белых португальца Руя Витории, наверное, противостояние будет интересно и в плане соперничества с командой, которую он знает», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».

Он отметил, что о «Спартаке» пока можно говорить, опираясь на предсезонные матчи, хотя в них красно-белые и показали хороший результат.

«Шансы «Спартака» и «Бенфики», думаю, равны. Сложно в этой паре выделить фаворита. Как мне кажется, нет у соперников явного превосходства друг перед другом», — добавил Ковтун.

Напомним, что первая встреча состоится 4 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Виктор Онопко выразил мнение, что у «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику» в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить