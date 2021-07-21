Ковтун считает равными шансы «Спартака» и «Бенфики» в третьем раунде квалификации ЛЧ

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.

«Интересный соперник «Спартаку» достался, очень серьёзный. И для главного тренера красно-белых португальца Руя Витории, наверное, противостояние будет интересно и в плане соперничества с командой, которую он знает», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».

Он отметил, что о «Спартаке» пока можно говорить, опираясь на предсезонные матчи, хотя в них красно-белые и показали хороший результат.

«Шансы «Спартака» и «Бенфики», думаю, равны. Сложно в этой паре выделить фаворита. Как мне кажется, нет у соперников явного превосходства друг перед другом», — добавил Ковтун.

Напомним, что первая встреча состоится 4 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Виктор Онопко выразил мнение, что у «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику» в ЛЧ.