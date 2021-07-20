Онопко считает, что у «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику» в ЛЧ

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Бывший защитник «Спартака» Виктор Онопко поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
Онопко считает, что у «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику» в ЛЧ
  • РИА Новости

«Соперник, конечно, серьёзный, но у «Спартака» хорошие шансы пройти его. У команды есть подбор игроков, а нынешний тренер раньше работал в «Бенфике» и знает какие-то нюансы. Я считаю, что шансы 50 на 50, здесь нет явного фаворита», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

По его мнению, «Спартаку» поможет тот факт, что главный тренер команды Руй Витория знаком с португальским чемпионатом. Тем не менее эксперт отметил, что всё будет зависеть от того, как красно-белые подготовятся к матчам.

«Для меня, например, есть определённый позитив в том, как «Спартак» провёл матчи в рамках предсезонной подготовки. Официальные игры всё-таки складываются по-другому. Но всё равно были здесь позитивные моменты: наигрывалась схема, новый тренер принял команду перед сборами и успел с ней познакомиться», — добавил Онопко.

Напомним, что первая встреча состоится 4 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой».

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