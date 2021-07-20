Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой»

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Московский «Спартак» сообщил, что матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» в Португалии пройдёт без болельщиков гостей.
Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой»
  • РИА Новости

«Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил обмен билетами для болельщиков команды гостей во время отборочного этапа и плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций нового сезона. Таким образом, билеты на выездных играх реализовываться не будут», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

В «Спартаке» отметили, что данное решение принято УЕФА для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что первая встреча состоится 4 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Ранее стали известны пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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