Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой»

Московский «Спартак» сообщил, что матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» в Португалии пройдёт без болельщиков гостей.

«Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил обмен билетами для болельщиков команды гостей во время отборочного этапа и плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций нового сезона. Таким образом, билеты на выездных играх реализовываться не будут», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

В «Спартаке» отметили, что данное решение принято УЕФА для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что первая встреча состоится 4 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Ранее стали известны пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.