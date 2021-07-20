Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой»
- РИА Новости
«Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил обмен билетами для болельщиков команды гостей во время отборочного этапа и плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций нового сезона. Таким образом, билеты на выездных играх реализовываться не будут», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
В «Спартаке» отметили, что данное решение принято УЕФА для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что первая встреча состоится 4 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.
Ранее стали известны пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.