Стали известны пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2021/22

По итогам жеребьёвки определились пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам жеребьёвки, которая проходила в швейцарском Ньоне, сформировались следующие пары.

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония).

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария).

«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария).

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия).

«Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия) — «Рейнджерс» (Шотландия).

«Ференцварош» (Венгрия) /«Жальгирис» (Литва) — «Славия» (Чехия).

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания).

«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия).

«Генк» (Бельгия) — «Шахтёр» (Украина).

«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия).

Матчи третьего отборочного раунда состоятся 3—4 и 10 августа. Команды, указанные первыми, проведут первый матч противостояния на своём поле.

Ранее сообщалось, что в третьем квалификационном раунде ЛЧ «Спартак» сыграет с «Бенфикой».