«Локомотив» выступил с заявлением о допуске болельщиков на матчи РПЛ

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Московский «Локомотив» выступил с заявлением по поводу допуска зрителей на матчи Российской премьер-лиги.
«Локомотив» выступил с заявлением о допуске болельщиков на матчи РПЛ
  • РИА Новости

«Стадион «Локомотива» вошёл в реестр COVID-free-зон. Сейчас в клубе прорабатывают вариант посещения «РЖД Арены» без ограничения по количеству болельщиков с наличием QR-кода. В случае принятия данного решения проверка QR-кода будет производиться перед досмотровой зоной. Для доступа на арену необходимо иметь паспорт для идентификации личности», — говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».

В московском клубе отметили, что информация о допуске зрителей на встречу с тульским «Арсеналом» будет объявлена позднее.

24 июля «Локомотив» примет «Арсенал» в матче первого тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением о допуске болельщиков на матчи РПЛ.

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