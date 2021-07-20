«Впервые слышу, что РПЛ изжила себя»: Прядкин о правах на чемпионат России, проекте Hypercube, продаже пива на стадионах

Российская премьер-лига может быть лишена прав на проведение чемпионата России по футболу только в том случае, если у неё возникнут проблемы с организацией турнира, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, в противном случае соглашение с РФС будет автоматически продлено ещё на четыре года. Функционер также выразил мнение относительно реформ отечественного футбола, предложенных нидерландской компанией Hypercube, высказался о возможной продаже пива на стадионах и заверил, что «Нижний Новгород» не повторит судьбу «Тамбова».

23 июля матчем между «Ростовом» и «Динамо» стартует чемпионат России по футболу сезона-2021/22. По этому случаю президент РПЛ Сергей Прядкин и другие руководители турнира провели пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов. В частности, они пояснили, какое количество болельщиков сможет посещать матчи первенства страны, прокомментировали ситуацию вокруг финансовых проблем «Нижнего Новгорода» и высказались о возможном разрешении реализации пива на стадионах. Одной из тем для обсуждения стали возможные реформы отечественного футбола, подготовленные нидерландской исследовательско-консалтинговой компанией Hypercube.

В начале пресс-конференции Прядкин взял слово и рассказал, как прошёл Суперкубок России по футболу. В частности, он отметил, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» посетили 16 388 зрителей, что составило 49% от вместимости «Калининград Арены». После этого функционер ответил, каким именно образом будет определяться максимально допустимая посещаемость на матчах РПЛ в новом сезоне. По его словам, единых правил для всех клубов лиги не будет, а допуск будет зависеть от решения местных властей и санитарных врачей.

«В преддверии старта сезона РПЛ мы ещё раз послали циркулярное письмо в клубы о том, что обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований при подготовке, организации и проведении физкультурно-спортивных и массовых соревнований, установленных постановлениями главного санитарного врача, а также решениями, предписаниями, постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов РФ, указами и постановлениями высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов госвласти соответствующих субъектов РФ и регламентом по организации и проведению официальных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и дополнениями к нему, утверждённым министром спорта Матыциным и главным государственным санитарным врачом Поповой», — сообщил Прядкин.

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При этом в РПЛ заверили, что не будут требовать от фанатов использовать FAN ID при посещении стадиона. По словам Прядкина, на данный момент в лиге предлагают болельщикам проходить добровольную идентификацию личности.

«Был внесён соответствующий пункт в регламент, клубы показали, как она (добровольная идентификация. — RT) действует. В обязательной мы участвовать не будем. Её проводит государство», — заявил Прядкин.

Также был задан вопрос относительно возможной продажи пива на стадионах на матчах РПЛ. По словам Прядкина, клубы продолжают работать в данном направлении, но пока каких-либо решений принято не было.

«Мы участвовали в лоббировании привлечения пивных брендов в наши клубы на начальном этапе. В определённый момент мы зашли достаточно далеко, чтобы пивные бренды стали спонсорами крупных соревнований — и не только в футболе. Затем была небольшая пауза. Достаточно давно не обсуждались эти нововведения. Не знаю, с чем это было связано. Этот вопрос вновь затронул Леонид Арнольдович (Федун. — RT), и сейчас клубы своими усилиями продолжают работать в этом направлении. Но что касается дохода… Вы все прекрасно понимаете, какую пользу принесли букмекеры. Пивные компании помогли бы и футболу, и другим видам спорта», — отметил руководитель лиги.

В свою очередь, директор РПЛ по коммерции, маркетингу и коммуникации Павел Суворов добавил, что прежде всего обсуждается возможная продажа пива на аренах, а не реклама.

«Многие клубы рассчитывают на дополнительный источник дохода. Все права... будут принадлежать клубам. Они будут единственными бенефициарами, если этот закон будет принят. Что касается рекламы, то речь по-прежнему идёт лишь о безалкогольной продукции», — разъяснил Суворов.

Относительно организационных вопросов — обсуждалось проведение тендера на показ матчей Российской премьер-лиги. В 2022 году истекает действующее соглашение между РПЛ и «Матч ТВ», а новый вещатель может быть определён уже в ближайшие месяцы.

«Группа работает. Тендер, наверное, планируем проводить в III квартале 2021 года. В какой-то степени мы ограничены действующим контрактом. Действительно, интерес большой. Наверное, впервые проявляется такая системная конкуренция за медиаправа РПЛ. Этот рынок динамично развивается. Контент становится большой частью бизнеса. Не только профессиональных и профильных медийных компаний. Сейчас создаются целые экосистемы, холдинги. Это касается Сбера с Okko, МТС с KION и так далее. Многие компании в той или иной степени проявляют интерес. О конкретном списке пока говорить рано. Мы готовим исследования, которые запланировали заранее, — хотим провести оценку медиаправ, более детально изучить медиаландшафт... И вместе с этими конкретными предложениями выйти на тендер. Результаты уже скоро будут готовы», — сообщил Суворов.

Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации не стал называть конкретные суммы, но выразил мнение, что по будущему контракту показ матчей РПЛ будет оценён более щедро, чем ранее.

Говоря о самом чемпионате, Прядкин не смог обойти вниманием ситуацию с «Нижним Новгородом». На прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что клуб испытывает финансовые проблемы, в связи с чем президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев даже попросил помощи у министра спорта Олега Матыцина.

«Для нас было неожиданно, когда в СМИ появились сведения об обращении к министру спорта по поводу поддержки. Держим ситуацию на контроле. Пару дней назад встречались с руководством РФС, обсуждали, поднимали вопросы лицензирования. Пока обеспокоенности нет… Когда выдавалась лицензия «Нижнему Новгороду», все регламентные нормы, гарантии были истребованы. РФС вместе с лигой очень жёстко подошли к этому вопросу. Клуб давал все гарантии, они имеются и сейчас», — заверил Прядкин.

Также он прокомментировал слухи о наличии у «Нижнего Новгорода» задолженности по выплате премиальных за прошлый сезон и выразил надежду, что клуб не повторит судьбу «Тамбова».

«В пятницу мы собирались в РФС. Тот бюджет, который утвердил «Нижний Новгород», он подтверждён, он есть. Задал вопросы лицензионным органам, почему речь идёт о долгах. Говорят, якобы есть задолженности по премиальным. Но у меня таких сведений нет. У занимающихся данными вопросами подразделений РФС есть информация, что в августе-сентябре они будут погашены. В остальном проблем нет. Предупреждение «Нижнему Новгороду» не давали. Не хочу, чтобы повторилась ситуация с «Тамбовом», но не думаю, что у клуба нет средств для выступления в чемпионате», — заявил президент РПЛ.

Неудивительно, что журналистов интересовало и отношение Прядкина к планирующейся реформе чемпионатов России. На прошлой неделе компания Hypercube представила проект изменений, затрагивающий не только РПЛ, но и низшие дивизионы страны. Руководитель лиги согласился, что отечественному футболу необходимо развиваться, но не стал давать детальную оценку предложениям нидерландской организации.

«Хочу отметить, что РПЛ разделяет позицию РФС, что нам необходимо двигаться вперёд и совершенствовать структуру соревнований, повышать экономическую составляющую. Напомню, что совместно с PricewaterhouseCoopers мы проводили подобные исследования, где были выработаны различные варианты формата чемпионата, но с немного другими спортивными принципами», — сказал Прядкин.

Прядкин выразил мнение, что сравнивать проекты Hypercube и PwC некорректно, ведь заметно отличались задачи, которые ставились перед компаниями. Что касается возможных изменений, то президент РПЛ уверен, что результаты исследований необходимо досконально проанализировать, причём не только руководящим органам отечественного футбола, но и самим клубам.

«Прежде чем принимать тот или иной проект, клубы попросили более подробно ознакомиться с анализом и обсудить выработанную позицию со всеми субъектами профессионального футбола. Мы получили документ перед исполкомом. Сейчас запросили полную версию исследований с описанием методологии и экономическим обоснованием. Есть ряд вопросов, которые мы подготовили совместно с командами. Собрание состоится в период с 10 по 20 августа. Рассмотрим предложения, обсудим и направим все материалы в РФС. Думаю, проект будет рассмотрен на заседании комитета профессионального футбола. Соответствующие органы будут принимать решения», — добавил Прядкин.

Также функционера спросили, не опасается ли он, что в ближайшее время РФС может отозвать у РПЛ права на проведение чемпионата России. По словам Прядкина, оснований для этого нет.

«Мы не только награды вешаем, но и работаем. У нас есть договор. В нём прописано, что если мы не смогли провести чемпионат России по футболу, то соответствующие права могут быть у нас отозваны. В противном случае договор автоматически продлевается на четыре года. Проектный офис работает. Вы ещё не видели ответов от наших клубов. Впервые слышу, что РПЛ изжила себя», — ответил Прядкин.