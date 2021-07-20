Прядкин рассказал о порядке допуска зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/22

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о критериях допуска зрителей на матчи чемпионата России сезона-2021/22.

«В преддверии старта сезона РПЛ мы ещё раз послали циркулярное письмо в клубы о том, что обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований при подготовке, организации и проведении физкультурно-спортивных и массовых соревнований, установленных постановлениями главного санитарного врача, а также решениями, предписаниями, постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов. Указами и постановлениями высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов госвласти соответствующих субъектов и регламентом по организации проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий на территории России в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и дополнениями к нему, утверждёнными министром спорта Матыциным и главным государственным санитарным врачом Поповым. Кроме того, необходимо строго руководствоваться санитарным регламентом по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Этими документами руководствуются все клубы при организации и проведении матчей. Если коротко, то каждый субъект принимает решения по допуску на свои матчи в связи с решением местных глав и санитарных врачей», — рассказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее Прядкин высказался о возможном назначении иностранного тренера в сборную России.