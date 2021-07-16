Изменение формата, увеличение прибыли и отмена лимита: что глава Hypercube сказал о реформах в российском футболе

Россия — большая страна, поэтому в её чемпионате должны выступать 16 клубов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава исследовательско-консалтинговой компании Hypercube Питер Ньювенхейс. Специалист также рассказал о новом формате РПЛ, объяснил, почему выступает за отмену лимита на легионеров, и ответил, как в самой Премьер-лиге отнеслись к возможным реформам.

На протяжении последних дней самой обсуждаемой темой в российском футболе остаются реформы чемпионата страны. По этому поводу РФС организовал специальную пресс-конференцию, на которой выступил глава исследовательско-консалтинговой компании Hypercube Питер Ньювенхейс, который не только более подробно представил возможный формат проведения первенства, но и ответил на вопросы журналистов.

Мероприятие началось с того, что голландский специалист в подробностях рассказал о новом формате чемпионата России по футболу («Юпитер 16»), который может быть принят уже с сезона-2022/23. В целом, информация полностью совпала с той, что была опубликована несколько дней назад. Предполагается, что РПЛ избежит сокращения числа участников и будет проводиться в два этапа. В рамках осеннего каждая из команд будет определена в одну из четырёх корзин в соответствии с результатами предыдущего сезона, после чего проведёт 24 матча (по 12 дома и на выезде). Гарантированно и дома, и в гостях она встретится лишь с соседями по квартету, что касается остальных, то список соперников определит компьютер. Команда сыграет по три домашних и по три гостевых матча с командами каждого оставшегося квартета (в сумме — 18)

Многие обеспокоились, не приведёт ли это к тому, что болельщики лишатся таких знаковых дерби как ЦСКА — «Спартак». И голландец ответил, что такое развитие событий хоть и возможно, но крайне маловероятно.

«Естественно, когда у вас есть дерби, хотелось бы, чтобы они сохранились. Если клубы попадут в одну группу на основании результатов прошлого сезона, то они точно сыграют друг с другом. В случае, если ЦСКА и «Спартак» окажутся в разных корзинах, то существует 75-процентная вероятность того, что они встретятся, 25-процентная, что нет. Но будет же ещё вторая часть чемпионата. И ЦСКА, и «Спартак» скорее всего попадут в «золотую» группу. Сейчас путь этих команд пересекаются два раза в год, а могут — четыре. Но в футболе всё непредсказуемо. Может быть, один коллектив выступит хорошо, второй — неудачно», — признал Ньювенхейс.

Что касается второго этапа первенства, то перед его началом клубы лишатся 50% набранных очков, а также будут поделены ещё на две группы: шесть сильнейших войдут в «золотую» и разыграют между собой чемпионство, медали и большинство мест в еврокубках, а десять оставшихся — в «серебряную». Однако бороться они будут не только за выживание, но и за выход в Лигу конференций. Так, два лучших коллектива выйдут в плей-офф, где сначала выявят победителя в очной мини-дуэли, а затем разыграют саму путёвку в противостоянии с четвёртой командой страны (или пятой, если кто-то из первой четвёрки завоюет кубок).

«Дело не в том, чтобы слабая команда оказалась в еврокубке. Иногда выше проходит клуб, который занимает седьмое место. В этом нет ничего страшного. Важно, для чего именно делается возможность перескочить из «серебряной» в «золотую» группу. У команд из второй группы должна быть мечта, надежда, чтобы им было, за что биться», — заявил глава Hypercube.

При этом он особенно заострил внимание на том, что реформы помогут значительно поднять как спортивную составляющую, так и улучшить финансовое положение клубов. По данным компании, планируется увеличение зрелищности (+ 19%), посещаемости (+ 15%), числа топ-матчей (+ 26), а также доходов коллективов, в зависимости от их уровня. Так, лидеры получат дополнительные 16 млрд рублей, середняки — пять миллиардов, аутсайдеры — один.

«Спорт и материальная выгода взаимосвязаны. Мы пришли к выводу, что в России слишком много платят своим футболистам. Нужно понять, почему так происходит. Зарплаты высокие, а игроки не показывают достойный футбол… Возьмите последние 50 лет. Россия занимала примерно седьмое место в Европе. Это то, чего она достойна. Неужели, что-то изменилось в генетике, то россияне разучились играть в футбол? Поэтому просто должны быть произведены перемены, которые помогут добиваться больших успехов», — сказал голландец.

Что касается низших лиг страны, то там формат представляется ещё более запутанным. Так, Ньювенхейс подтвердил инициативу по созданию нового турнира, который станет связующим звеном между ПФЛ и ФНЛ. При этом два низших первенства перейдут на систему «весна-осень», в то время как ФНЛ будет проводиться по гибридной схеме. Там также будет осуществляться разделение на «золотую» и «серебряную» группы (по десять команд), а обладатели путёвок в РПЛ будет определяться в два этапа. Осенью станут известны коллективы, которые напрямую попадут в высший дивизион, а весной — участники переходных матчей.

Неудивительно, что многие журналисты посчитали новую систему проведения чемпионатов России чересчур сложной и выразили мнение, что это может отпугнуть руководителей отечественного футбола. Однако Ньювенхейс заверил, что в других странах поначалу скептически относились к реформам, но впоследствии по достоинству оценили их.

«Когда появляется новый формат, люди начинают говорить: «Слишком сложно». В Бельгии нам приходилось ходить в касках, потому что многие были недовольны. Но потом всем понравилось — игрокам, тренерам, журналистам. Стало больше крупных матчей, всем стало интереснее. Да, этот формат более запутанный. Вместо 30 игр стало 24. Это революция в футболе… Россия будет довольна, вы не станете исключением», — сказал консультант.

Как рассказал Ньювенхейс, одним из главных пожеланий со стороны клубов было увеличение количества матчей в сезоне. Согласно новому формату, каждый коллектив проведёт по 34 встречи за соревновательный год, и это не считая национального кубка и европейских турниров. При этом он отметил, что пока есть некоторые сложности с календарём, но их планируется решить в ближайшее время.

«На данный момент в РФС обсуждается предложение по поводу последних этапов Кубка России. Под него отводятся две даты в мае — в один день проходят две встречи, одна — в другой. А май очень хороший месяц для футбола. Мы бы советовали провести два последних этапа Кубка России на тот период времени, когда в большинстве регионов играть невозможно — на рождество или перед стартом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы», — заметил глава Hypercube.

Подобное предложение было встречено в штыки рядом журналистов, так как подразумевало проведение матчей в конце декабря (учитывая предоставленный Ньювенхейсом календарь, речь шла не о христианском, а католическом рождестве). При этом сам специалист отметил, что решающую встречу Кубка можно устроить либо на «Газпром Арене», либо в южных регионах.

«Финал Кубка России можно сыграть в Санкт-Петербурге. Там есть крыша. Мы обсуждали с «Зенитом» эту ситуацию, они не сказали ничего против», — заверил Ньювенхейс.

При этом он добавил, что в случае необходимости, количество матчей в рамках первого этапа первенства можно сократить с 24 до 20. Голландец назвал это нежелательным, но заверил, что это возможно организовать в случае возникновения различного рода обстоятельств. К таковым он отнёс проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре или увеличение нагрузки на команды в связи с изменением формата Лиги чемпионов. С 2024 года главный клубный турнир Европы планируется проводить по новой системе, а её разработчиком также выступает Hypercube.

Как оказалось, многих журналистов удивил тот факт, что Hypercube не предложил сократить число участников РПЛ. Во-первых, ранее они уже рекомендовали подобное в Австрии и Дании, а во-вторых, в России ряд коллективов ежегодно испытывает серьёзные проблемы с финансированием.

«На это есть несколько причин. Посмотрите на вашу страну. Она достаточно развита, чтобы в её футбольном первенстве выступало 16 клубов… Допустим, вы живёте в Нижнем Новгороде… Это большой город. Если он не будет представлен на высшем уровне, вы теряете деньги, возможность, для развития футбола… Австрия и Дания — маленькие государства. У них нет достаточного количества регионов, чтобы произвести на свет 12 достойных команд. У вас же большая страна. Здесь больше сотни профессиональных клубов. Нужно дать возможность развиваться, переходить на другой уровень пирамиды», — выразил мнение Ньювенхейс.

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Также руководитель Hypercube заявил, что один из пунктов программы по реформированию российского футбола заключается в изменении формата лимита на легионеров. Так, было предложение отменить ограничение на приглашение зарубежных игроков, но при этом внедрить систему «кнута и пряника», призванную поощрять развитие молодых отечественных спортсменов. В частности, она предполагает создание общего фонда лиги, который будет регулировать использование иностранцев в матчах.

Так, за использование легионеров в матчах клубы могут обязать направлять деньги в специальный фонд, причём учитываться будет не число игроков, а количество проведённых на поле минут. Впоследствии эти средства будут передаваться тем коллективам, которые будут давать шанс молодым россиянам, тем самым, стимулируя их развивать собственных воспитанников.

Но как дал понять Ньювенхейс, на данный момент разработка нового проекта чемпионата России ещё далека от завершения. Он согласился, что некоторые моменты необходимо доработать и даже согласился рассмотреть несколько идей. В частности, речь шла о формировании квартетов РПЛ в соответствии с географическим признаком, либо на основании результатов за последние десять лет. Также он рассказал, что уже обсуждал реформы с представителями клубов лиги, но те не были единодушны в данном вопросе.

«Не имею полномочий раскрывать, что говорили клубы. Среди команд категории А (Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив») пятеро поддержали реформы, один воздержался. Очень важно, чтобы крупные команды согласились. Естественно, мы говорили с другими и не все поддержали эти изменения. Но если посмотреть на анкеты, то там отношение не такое отрицательное», — сказал Ньювенхейс.