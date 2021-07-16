В Hypercube высказались о сокращении числа команд в РПЛ

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Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, почему не стоит сокращать количество команд в Российской премьер-лиге.
В Hypercube высказались о сокращении числа команд в РПЛ
  • РИА Новости

«Несколько причин. Посмотрите на вашу страну, экономику. Страна достаточно развита, чтобы в ней было 16 клубов. Например, «Оренбург» не может выполнить требования системы лицензирования. Нужно 20 клубов, которые имели бы возможность перейти в РПЛ. Но если вы живёте в Нижнем Новгороде… Это большой город. Если он не будет представлен на высшем уровне, вы теряете деньги, возможность для развития футбола. Нужно принимать во внимание разные факторы.
Австрия и Дания — маленькие страны. У них нет регионов, чтобы произвести 12 достойных клубов. У вас же большая страна. Здесь больше сотни профессиональных клубов. Нужно дать возможность развиваться, переходить на другой уровень пирамиды», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube объяснили, почему другие страны не перешли на их систему.

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