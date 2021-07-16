В Hypercube объяснили, почему другие страны не перешли на их систему

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, почему другие страны не перешли на их систему.

«Посмотрите на эти лиги, их показатели. Лиг, которые используют похожие форматы, больше. Шотландия, Финляндия, Болгария. Их не пять. Так не делают крупные страны, потому что им это не нужно. Это настолько большие футбольные державы, что там примерно все равны по силе. Им незачем это делать. Думаю, в будущем мы увидим больше лиг, которые будут делить лиги на две части», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее Ньювенхейс ответил на вопрос, почему российские клубы должны отдавать предпочтение молодым футболистам.