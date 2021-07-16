В Hypercube объяснили, почему другие страны не перешли на их систему

Короткая ссылка
Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, почему другие страны не перешли на их систему.
В Hypercube объяснили, почему другие страны не перешли на их систему
  • РИА Новости

«Посмотрите на эти лиги, их показатели. Лиг, которые используют похожие форматы, больше. Шотландия, Финляндия, Болгария. Их не пять. Так не делают крупные страны, потому что им это не нужно. Это настолько большие футбольные державы, что там примерно все равны по силе. Им незачем это делать. Думаю, в будущем мы увидим больше лиг, которые будут делить лиги на две части», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее Ньювенхейс ответил на вопрос, почему российские клубы должны отдавать предпочтение молодым футболистам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить