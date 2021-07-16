Глава Hypercube: если вы дадите молодым футболистам играть, то финансовая ситуация в клубах улучшится

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, почему российские клубы должны отдавать предпочтение молодым футболистам.

«Доказано. Если у вас есть игрок, который сыграл 100 матчей в РПЛ, а ему 22 года, его стоимость намного выше, пока он молод. Трансферная ценность игрока растёт в молодом возрасте. После 25 лет — уже медленнее. Если вы дадите молодым футболистам играть, то финансовая ситуация в клубах улучшится», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube объяснили, как будет составляться календарь по швейцарской системе.