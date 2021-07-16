В Hypecube высказались о государственном финансировании российских клубов

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Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, держит ли он в уме уход от государственного финансирования российских клубов.
В Hypecube высказались о государственном финансировании российских клубов
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«Не я решаю, что можно, а что нельзя сделать в российском футболе. Я лишь консультирую, решение принимают РФС и клубы. Слышал о ситуации с госфинансированием. Сейчас лишь небольшая часть доходов приходит от ТВ-прав и т. д. Россияне покупают новых автомобилей больше, чем в Испании, Нидерландах, Бельгии. Значит, автомобили охотно поработали бы спонсорами ваших клубов. Возможность, которая не используется. Для клубов было бы очень важно запустить трансляции матчей на своих платформах. Футбол в России любят больше, чем в Польше. Колоссальный потенциал для развития футбольной экономики. Обсуждали с беттинговой конторой. Они поддерживали идею, чтобы в РПЛ стало больше захватывающих матчей. Поэтому интерес будет не только со стороны иностранных, но и российских компаний. Число спонсоров будет расти», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее глава Hypercube заявил, что большинство клубов поддержали реформу РПЛ.

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