Глава Hypercube заявил, что большинство клубов поддержали реформу РПЛ

Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, что говорили клубы Российской премьер-лиги о реформах.

«Не имею полномочий раскрывать, что говорили клубы. В категории А пять за, один воздержался. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились. Естественно, мы говорили с другими командами, и не все поддержали эти изменения. Но если посмотреть на анкеты, то там отношение не такое отрицательное. Sports.ru проводил опрос. Большинство поддержали изменения. Будем слушать мнения разных сторон.

Категория А — «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее Ньювенхейс высказался о разделении команд РПЛ по географическому принципу.