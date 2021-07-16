Глава Hypercube заявил, что большинство клубов поддержали реформу РПЛ

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Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, что говорили клубы Российской премьер-лиги о реформах.
Глава Hypercube заявил, что большинство клубов поддержали реформу РПЛ
  • РИА Новости

«Не имею полномочий раскрывать, что говорили клубы. В категории А пять за, один воздержался. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились. Естественно, мы говорили с другими командами, и не все поддержали эти изменения. Но если посмотреть на анкеты, то там отношение не такое отрицательное. Sports.ru проводил опрос. Большинство поддержали изменения. Будем слушать мнения разных сторон.
Категория А — «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее Ньювенхейс высказался о разделении команд РПЛ по географическому принципу.

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