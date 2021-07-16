Глава Hypercube заявил, что в России слишком много платят своим футболистам

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что спорт и материальная выгода взаимосвязаны.

«Мы пришли к выводу, что в России слишком много платят своим футболистам. Нужно понять, почему так происходит. Зарплаты высокие, а игроки не показывают достойный футбол. Клубы платят много, а отдача низкая. Есть исключения, например, АПЛ. Там такие доходы, что клубы могут бросать деньги на ветер. Англичане считают себя родоначальниками футбола, говорят, что они находятся в особом положении. Но другие страны не могут платить такие зарплаты, как в Англии. Возьмите последние 50 лет. Россия занимала примерно седьмое место в Европе. Это то, чего она достойна. Неужели что-то изменилось в генетике, что россияне разучились играть в футбол? Поэтому просто должны быть перемены, которые помогут добиваться больших успехов», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее Ньювенхейс высказался о договорных матчах в российском футболе.