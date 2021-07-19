Тернистый путь к повышению конкуренции: почему реформа ФНЛ может положительно сказаться на российском футболе

Переход на новую систему проведения чемпионата России по футболу может оказать позитивный эффект на развитие не только РПЛ, но и низших дивизионов страны. В перспективе внедрение проекта «Сатурн 20» поспособствует повышению конкуренции, а также сокращению числа немотивированных команд по ходу первенства. Почему реформы Hypercube могут принести пользу второй по силе лиге страны — в материале RT.

В российском футбольном сообществе продолжают обсуждать возможное изменение системы проведения чемпионата России. В основном внимание приковано к реформам РПЛ, в то время как вопросу преобразования низших дивизионов страны уделяется гораздо меньше внимания. Однако исследовательско-консалтинговая компания Hypercube провела солидную работу в этом направлении и предложила несколько оригинальных решений для роста конкуренции и интереса, а также облегчения жизни клубов.

Как известно, проект Hypercube «Сатурн 20» предполагает качественное изменение системы функционирования низших дивизионов России. Одним из пунктов станет создание новой лиги — связующего звена между ФНЛ и ПФЛ. На данный момент точное число участников дивизиона не определено, но отмечается, что в него могут включить до 32 коллективов, разделённых на две группы. Их победители будут напрямую выходить в Футбольную национальную лигу, в то время как ещё две сильнейшие команды — оспаривать это право в стыковых встречах. Что касается формата ПФЛ, то ему уделялось наименьшее внимание. Формула проведения сезона пока не объяснялась. Известно лишь, что участников разделят на четыре зоны, а не на пять.

Немаловажно и то, что часть чемпионатов будет стартовать в апреле, а другая — в июле. По словам главы Hypercube Питера Ньювенхейса, это связано с желанием ряда команд играть в более тёплое время года. Так, ПФЛ и новая лига будут проводиться по системе «весна — осень», а ФНЛ — по гибридной. Таким образом, переходные матчи за право пробиться в Футбольную национальную лигу пройдут в ноябре, а в РПЛ — июне.

На первый взгляд система может показаться довольно сложной и запутанной. С этим согласился сам Ньювенхейс, назвав это одним из её недостатков. Но если понять механизм функционирования второго по силе дивизиона страны, всё становится на свои места. Как и в случае с РПЛ, представители ФНЛ будут разделены на две группы — «золото» и «серебро». Разница лишь в общем числе команд, которых будет не 16, а 20. В рамках первой, осенней части сезона коллективы играют между собой, после чего определятся два сильнейших клуба (S1 и S2), которые гарантируют себе участие в стыковых матчах за право пробиться в Премьер-лигу.

Также в этой части сезона происходит обмен клубами между группами. Четыре слабейших вылетают из «золотой», а их место занимают коллективы «серебряной», набравшие большее число очков. Как отмечал глава Hypercube, это поспособствует решению сразу нескольких проблем. Во-первых, почти все участники соревнований будут иметь стимул играть на победу на протяжении всего сезона. Во-вторых, возрастёт число встреч между равными оппонентами, так как более сильные будут подниматься в классе, а менее — опускаться вниз и соперничать с противниками своего уровня.

Низшие дивизионы чемпионата России

© Hypercube

Теперь в ФНЛ будет важно успешно провести не только первый этап сезона, но и второй. Так, обладатели прямых путёвок в РПЛ будут определяться весной, поэтому шанс квалифицироваться в Премьер-лигу получит и та четвёрка клубов, что пополнит «золотую» группу осенью. Очки будут обнулены, а коллективам придётся всё начинать сначала, в итоге предельно возрастёт интрига и практически не останется лишённых мотивации.

Для сравнения, в прошедшем сезоне ФНЛ уже к 22-му туру возник более чем серьёзный разрыв между верхней четвёркой и группой преследования. Лидирующий «Нижний Новгород» обходил располагавшуюся на пятой строчке «Аланию» на 12 очков и за оставшиеся 20 игр не позволил ей существенно сократить гандикап. Да, крах московского «Торпедо» помог владикавказцам взобраться на четвёртое место, но на этом изменения в топ-4 закончились. «Крылья Советов» и «Оренбург» обеспечили себе солидный задел и по ходу первенства лишь наращивали его, по итогу набрав 101 и 94 очка соответственно. Для сравнения, у финишировавшей пятой «Балтики» значится 73 балла, а у завершившего чемпионат в середине таблицы «СКА-Хабаровска» — 60.

Это подтверждает, что если в верхней части таблицы ещё шла какая-никакая борьба за попадание в топ-6 (с учётом проблем ряда клубов с лицензированием, возможность сыграть в переходных матчах могло дать и шестое место), то большинство из середняков потеряли мотивацию задолго до окончания последнего, 42-го тура. Они заблаговременно гарантировали себе сохранение прописки в ФНЛ, но уже не могли рассчитывать на повышение в классе.

Календарь сезонов при новом формате

© Hypercube

Модель Hypercube сможет если не разрешить эту проблему, то хотя бы немного сократить число немотивированных команд. Этому поспособствует и то, что переход между десятками будет осуществляться не один, а два раза в год. Следовательно, даже лишившиеся прописки в «золотой» группе коллективы смогут вернуться в неё уже через полгода, а не 12 месяцев, как было ранее. Следовательно, времени сожалеть о фиаско не будет, зато появится возможность в кратчайшие сроки восстановить свои позиции.

Что касается вылета из ФНЛ в новую лигу, то система также не очень проста. Переход будет осуществляться осенью, при этом напрямую будет вылетать лишь одна команда — та, что заняла последнее, десятое место в группе «серебро» (F20). Остальные же попадут в своеобразный плей-офф, по итогам которого ещё один клуб сразу отправится дивизионом ниже, а два — узнают своих соперников по стыковым встречам.

© Hypercube

Таким образом, новая реформа предлагает предельное сокращение «серой зоны», участники которой не решают никаких серьёзных задач уже по прошествии двух третей дистанции, а также увеличение конкуренции как в верхней, так и в нижней десятках ФНЛ. За счёт деления сезона на два непродолжительных этапа клубы будут иметь два шанса завоевать путёвку в РПЛ, следовательно, будут вынуждены демонстрировать свой максимум на гораздо более длительном отрезке времени.

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Безусловно, есть и довольно спорные моменты. Без немотивированных коллективов обойтись не удастся, причём они будут появляться уже к концу каждой из двух частей первенства. 18 туров — солидный срок, за который может образоваться заметное расслоение даже в группах из десяти участников. Таким образом, поддерживать интригу на протяжении всего сезона едва ли получится.

Кроме того, не до конца решается и проблема с системой «осень — весна». Не секрет, что переход на неё привёл к тому, что серьёзно пострадали клубы из северных регионов, вынужденные проводить больше матчей поздней осенью и зимой. И если во время их пребывания в низших лигах данный недостаток частично нивелируется, то в случае прохода в ФНЛ и РПЛ всё возвращается на круги своя. Поэтому сейчас это смотрится скорее как попытка успокоить маленькие коллективы, но не найти выход из ситуации.

Реформы Hypercube вряд ли в одночасье улучшат положение дел в российском футболе, предельно поднимут уровень конкуренции и доходов, а также поспособствуют развитию молодёжи. Тем не менее, по словам Ньювенхейса, изменение структуры ФНЛ может помочь изменить менталитет и сократить разницу между юношеским и взрослым футболом, ведь в противостоянии равных соперников футболистам значительно проще прогрессировать. В любом случае при всех минусах новая схема — это попытка сделать шаг вперёд и изменить то, что на протяжении многих лет работает не лучшим образом.