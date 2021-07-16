РФС рекомендовали перенести финал Кубка России на февраль

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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс порекомендовал Российскому футбольному союзу (РФС) перенести финал Кубка России на февраль.
РФС рекомендовали перенести финал Кубка России на февраль
  • © Российский футбольный союз

«Финал Кубка России можно сыграть в феврале. В Петербурге есть крыша. Мы обсуждали с «Зенитом» эту ситуацию, они не сказали ничего против. Программа «Юпитер» позволяет нам снизить напряжённость. Мы даже можем сократить количество матчей в первой части чемпионата с 24 до 20, но сами клубы хотели играть больше. Но в целом такая возможность есть. Например, из-за изменения формата Лиги чемпионов», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube рассказали, готов ли канал «Матч ТВ» платить больше за показ матчей РПЛ.

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