Федун поддержал инициативу РФС по реформам РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об инициативах Российского футбольного союза (РФС) по реформам Российской премьер-лиги (РПЛ).

«РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе», — цитирует Федуна РИА Новости.

По его словам, основная проблема российского футбола заключается в том, что он не является бизнес-проектом, а зарабатывают на нём только агенты. Кроме того, он отметил, что в предложенном формате проведения РПЛ есть некоторые минусы, среди которых, например, есть вероятность, что «Спартак» и ЦСКА не сыграют между собой ни разу на первом этапе чемпионата, что является потерей около 50 млн рублей.

«В большей степени футбол в России можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы — это безусловный шаг вперёд, но все же — паллиатив», — заявил Федун.

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