В Hypercube рассказали о предлагаемой реформе РПЛ

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс подробно рассказал о предлагаемых реформах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы предлагаем формат «Юпитер 16». Сокращение чемпионата до 24 туров, половина очков сгорает, вторая часть становится более насыщенной. Первые шесть команд формируют золотую подгруппу, которые разыграют чемпионство и места в европейских кубках. Они сыграют десять раундов между собой — каждый с каждым дважды. Наука показывает, что футболисты, которые играют в таких сериях плей-офф, развиваются быстрее», — рассказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

По словам руководителя Hypercube, в серебряной подгруппе больше клубов, поэтому времени на то, чтобы каждая команда дважды сыграла с каждой командой, нет.

«Те команды, кто выше в этой подгруппе, получат пять домашних игр, а те, кто ниже, — четыре. При этом здесь команды тоже имеют возможность выйти в еврокубки, так как будет возможность сыграть с четвёртой командой золотой группы», — сказал он.

Ньювенхейс заявил, что при календаре на 24 тура команды будут разделены на четыре группы, где каждая команда сыграет три игры дома и три — в гостях со всеми командами в своей группе, а также проведёт три встречи дома и три — в гостях с командами из каждой группы.

«Команда из одной группы не сыграет с одной командой из каждой из четырёх оставшихся групп. Система позволит «выбросить» несколько встреч из календаря с сохранением справедливости и спортивной борьбы», — заявил руководитель Hypercube.

Также он рассказал о доходах клубов.

«За пять лет ведущие клубы увеличат свои доходы на 33%, средние клубы — на 25%, из нижней части — на 8%», — рассказал Ньювенхейс.

Ранее руководитель Hypercube заявил, что большинство клубов поддержали реформу РПЛ.