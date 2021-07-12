Игнашевич заявил, что Манчини хотел поставить «Зениту» игру сборной Италии

«Гончаренко и Слуцкий любят играть в позиционный футбол. Кстати, Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов и Зырянов делились со мной мнением о работе Роберто. И было видно всё: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на чемпионате Европы в сборной Италии, было и в «Зените». Но в России его схема барахлила», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Манчини работал в петербургском «Зените» с 2017 по 2018 год. На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная Италии под его руководством завоевала золотые медали.

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