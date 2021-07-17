РФС продолжает консультации с правительством по поводу реформ в российском футболе

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Российский футбольный союз (РФС) продолжает проводить консультации с правительством РФ по вопросу реформ чемпионата страны по футболу.
РФС продолжает консультации с правительством по поводу реформ в российском футболе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, слова которого передаёт ТАСС.

Решение о необходимости реформирования было принято после неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Речь идёт в том числе и об изменении формата проведения чемпионата Российской премьер-лиги.

Ранее в Hypercube рассказали о предлагаемой реформе РПЛ.

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