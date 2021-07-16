В Hypercube высказались о системе «осень — весна» в российском футболе

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, почему система «осень — весна» для Российской премьер-лиги является правильной.

«Посмотрите на экосистему профессионального футбола. Там всё зависит от спонсорских денег, продаж билетов, выплат УЕФА, трансферов. Система трансферов организована так, что всё зависит от стоимости игрока. Если какой-то клуб сыграл хорошо в Лиге чемпионов, то стоимость игроков возрастает. Но это происходит в течение короткого времени, когда он сыграет в еврокубках. Когда чемпион РПЛ определялся в ноябре, к июлю клуб находился в плохом состоянии. Требуется, чтобы соревнования проводились по системе «осень — весна». Если не вводить особые форматы, то надо играть по одной системе везде. Поэтому мы и предложили ввести такую формулу», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube высказались о ручном регулировании матчей принципиальных соперников.