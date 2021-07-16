В Hypercube высказались о системе «осень — весна» в российском футболе
- РИА Новости
«Посмотрите на экосистему профессионального футбола. Там всё зависит от спонсорских денег, продаж билетов, выплат УЕФА, трансферов. Система трансферов организована так, что всё зависит от стоимости игрока. Если какой-то клуб сыграл хорошо в Лиге чемпионов, то стоимость игроков возрастает. Но это происходит в течение короткого времени, когда он сыграет в еврокубках. Когда чемпион РПЛ определялся в ноябре, к июлю клуб находился в плохом состоянии. Требуется, чтобы соревнования проводились по системе «осень — весна». Если не вводить особые форматы, то надо играть по одной системе везде. Поэтому мы и предложили ввести такую формулу», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.
Ранее в Hypercube высказались о ручном регулировании матчей принципиальных соперников.