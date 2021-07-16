В Hypercube высказались о ручном регулировании матчей принципиальных соперников

Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о ручном регулировании матчей принципиальных соперников.

«Если вы хотите, чтобы всё было честно, вмешиваться в работу компьютера нельзя. Спортивные интересы стоят выше коммерческих. Уверен, что в этом случае количество топ-матчей будет больше, чем сейчас. Жеребьёвка должна производиться компьютером. Если команды не играли в том сезоне, то будут гарантированно играть в следующем.

Можно заложить подобное правило. Чтобы все команды были в равных условиях», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube заявили, что после реформы РПЛ удвоится количество дерби.