В Hypercube заявили, что после реформы РПЛ удвоится количество дерби

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Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о жеребьёвке в Российской премьер-лиге (РПЛ) после реформы по проекту с Российским футбольным союзом.
В Hypercube заявили, что после реформы РПЛ удвоится количество дерби
  • РИА Новости

«Естественно, когда у вас есть дерби, хотелось бы, чтобы они сохранились. Но если клубы попадут в одну корзину на основании результатов, то они точно сыграют. Если ЦСКА и «Спартак» оказались в разных корзинах, то 75% за то, что они сыграют друг с другом. Но будет же ещё вторая часть чемпионата. И ЦСКА, и «Спартак» скорее всего попадут в золотую корзину и будут играть друг с другом. Сейчас эти команды играют два раза в год, а могут играть четыре раза в год. Но в футболе всё непредсказуемо. Может быть, один клуб сыграет хорошо, второй — плохо и они не пересекутся. Но в целом количество дерби удвоится», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube предложили отменить лимит на легионеров в российском футболе.

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