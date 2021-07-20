Прядкин объяснил, почему клубы поддерживают реформы Hypercube

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, почему больше клубов поддерживают реформы Hypercube, а не PriceWaterhouseCoopers.

«Думаю, больше срабатывает смена экономической повестки. Клубы понимают, что нужно меняться. Сегодня поднимают вопрос с «Нижним Новгородом». У реформ появляется много сторонников. Наверное, результаты сборной повлияли. Почему мы смотрели несколько вариантов структуры соревнований? Мы живём в достаточно жёстком графике с точки зрения календаря. В структуре календаря, который предлагают голландцы, отсутствуют места для Кубка России. Когда мы рассматривали подобные изменения, Кубок России занимал много места. Достаточно много нюансов. Вопрос требует глубокого анализа и изучения. Плюсы и минусы на поверхности. Необходимо обсудить всё с клубами, выразить общее мнение и предъявить его группе, которая занимается реформами, в дальнейшем принять соответствующее решение», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее Прядкин высказался об идее продажи пива на стадионах.