В РПЛ отреагировали на идею продажи пива на стадионах

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением об идее продавать пиво на стадионах.
В РПЛ отреагировали на идею продажи пива на стадионах
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«Мы участвовали в лоббировании привлечения пивных брендов в наши клубы на начальном этапе. В большинстве клубов есть соответствующие лоббисты. В определённый момент мы зашли достаточно далеко, чтобы пивные бренды были спонсорами крупных соревнований не только в футболе. Затем была небольшая пауза. Мы не знаем, достаточно давно не обсуждались эти нововведения. Не знаю, с чем была связана пауза. Леонид Арнольдович Федун затронул этот вопрос. Клубы продолжают своими усилиями и совместно с РФС лоббировать данные интересы. Но что касается дохода… Вы все прекрасно понимаете, какую пользу принесли букмекеры. Пивные компании помогли бы и футболу, и другим видам спорта», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее в РПЛ рассказали об эксперименте по внедрению FAN ID.

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