Министра спорта России попросили найти генерального спонсора для ФК «Нижний Новгород»

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев заявил, что обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с просьбой помочь в поиске генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород».

«Я просто обратился к министру спорта Матыцину, чтобы он помог найти генерального спонсора. Он сказал, что не отказывает в помощи, что постарается», — цитирует Афанасьева РИА Новости.

По его словам, крайнего срока по поиску инвестора пока не обозначено.

«Министр хотел переговорить с представителями деловых кругов, но сколько это времени займет, я не знаю», — подчеркнул Афанасьев.

«Нижний Новгород» занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по итогам минувшего сезона и получил право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). До старта чемпионата осталось десять дней.

Ранее Матыцин отреагировал на финансовые проблемы «Нижнего Новгорода».