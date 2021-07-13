Министра спорта России попросили найти генерального спонсора для ФК «Нижний Новгород»
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«Я просто обратился к министру спорта Матыцину, чтобы он помог найти генерального спонсора. Он сказал, что не отказывает в помощи, что постарается», — цитирует Афанасьева РИА Новости.
По его словам, крайнего срока по поиску инвестора пока не обозначено.
«Министр хотел переговорить с представителями деловых кругов, но сколько это времени займет, я не знаю», — подчеркнул Афанасьев.
«Нижний Новгород» занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по итогам минувшего сезона и получил право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). До старта чемпионата осталось десять дней.
Ранее Матыцин отреагировал на финансовые проблемы «Нижнего Новгорода».