Матыцин отреагировал на финансовые проблемы «Нижнего Новгорода»

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что у футбольного клуба «Нижний Новгород» нет генерального спонсора за десять дней до старта нового сезона Российской премьер-лиги.

«Федеральные власти по предложению президента России решили исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений. Объём инвестиций, который идёт в профессиональный спорт со стороны региональных бюджетов и государственных корпораций, не выливается в конкретный результат», — цитирует Матыцина «Коммерсантъ».

По мнению министра, чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти новую модель управления клубами.

«Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учётом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у «Нижнего Новгорода» нет спонсора за десять дней до старта РПЛ.