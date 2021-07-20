В РПЛ заявили, что рассчитывают повысить стоимость медиаправ

Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов высказался на тему стоимости медиаправ на показ матчей чемпионата.

«Не совсем корректно говорить о стоимости медиаправ. Рынок должен ответить на этот вопрос. Мы определим порядок проведения тендера, наверное, также будет определена минимальная сумма, которую мы обозначим. Пока же можно говорить всё, что угодно. Объективную оценку этому даст тендер. Вероятнее всего мы повысим стоимость медиаправ в сравнении с нынешним контрактом. Рынок посылает нам сигналы об этом», — сказал Суворов на брифинге РПЛ.

Ранее в РПЛ рассказали об эксперименте по внедрению FAN ID.