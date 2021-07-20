В РПЛ заявили, что рассчитывают повысить стоимость медиаправ

Короткая ссылка
Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов высказался на тему стоимости медиаправ на показ матчей чемпионата.
В РПЛ заявили, что рассчитывают повысить стоимость медиаправ
  • РИА Новости

«Не совсем корректно говорить о стоимости медиаправ. Рынок должен ответить на этот вопрос. Мы определим порядок проведения тендера, наверное, также будет определена минимальная сумма, которую мы обозначим. Пока же можно говорить всё, что угодно. Объективную оценку этому даст тендер. Вероятнее всего мы повысим стоимость медиаправ в сравнении с нынешним контрактом. Рынок посылает нам сигналы об этом», — сказал Суворов на брифинге РПЛ.

Ранее в РПЛ рассказали об эксперименте по внедрению FAN ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить