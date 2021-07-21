Колосков прокомментировал вопрос посещаемости матчей РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о запрете клубам Российской премьер-лиги играть при посещаемости более 500 человек.
Колосков прокомментировал вопрос посещаемости матчей РПЛ
  • РИА Новости

«Люди, которые принимают эти решения, знают ситуацию. Как бы мы ни удивлялись, реальность есть реальность. К сожалению, заражённость повышается. Это абсолютно правильно решение, потому что нет ничего дороже человеческой жизни. Я сам прошёл через COVID, через больницы, видел всё это, и мне прекрасно понятно это решение», — сказал Колосков RT.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей.

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