Колосков прокомментировал вопрос посещаемости матчей РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о запрете клубам Российской премьер-лиги играть при посещаемости более 500 человек.

«Люди, которые принимают эти решения, знают ситуацию. Как бы мы ни удивлялись, реальность есть реальность. К сожалению, заражённость повышается. Это абсолютно правильно решение, потому что нет ничего дороже человеческой жизни. Я сам прошёл через COVID, через больницы, видел всё это, и мне прекрасно понятно это решение», — сказал Колосков RT.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с «Уфой» без зрителей.