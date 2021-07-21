В РПЛ допустили ужесточение мер по допуску зрителей на матчи чемпионата России

Пресс-атташе Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов прокомментировал вопрос посещаемости матчей чемпионата России сезона-2021/22.

«РПЛ руководствуется постановлениями региональных управлений Роспотребнадзора. Из-за того, что эпидемиологическая ситуация сложная, ограничения могут быстро и неожиданно меняться в сторону ужесточения. К сожалению, сейчас такая ситуация: всё динамично развивается, власти вынуждены реагировать подобным образом, — цитирует Зеленова «Р-Спорт».

Пресс-аташе РПЛ заявил, что лига готовится к старту чемпионата в плановом режиме.

«Проведению чемпионата ничего не угрожает», — заявил он.

23 июля матчем между «Ростовом» и московским «Динамо» стартует новый сезон РПЛ.

Ранее Колосков прокомментировал вопрос посещаемости матчей РПЛ.